Carrasco: "El Celta lo hizo muy bien pero nosotros respondimos todavía mejor"

Madrid, 12 feb (EFE).- El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, valoró este domingo, tras el triunfo por 3-2 sobre el Celta, que su rival lo hizo "muy bien", pero su equipo respondió "todavía mejor" y remarcó la importancia de esta victoria.

"Ha sido un partido un poco difícil. Cuando vas perdiendo 2-1 a 10 minutos del final, es muy difícil para poder ganar el partido. El equipo ha respondido muy bien y estamos muy felices por los tres puntos. El Celta lo hizo muy bien, marcó dos goles y nosotros hemos contestado todavía mejor. Era muy importante ganar", valoró.

Él aportó el 2-2 con una volea desde fuera del área a la salida de un saque de esquina. "El problema es que cuando estás ahí no puedes tener muchos riegos porque puede haber un contraataque, así que tienes que patear a la primera o a la segunda", explicó el extremo, que iba a ser reemplazado minutos antes, pero unas molestias de Saúl Ñíguez le mantuvieron en el campo hasta el final.

"El 'míster' me quería cambiar. Hay muchos jugadores buenos en el banquillo, pero después a Saúl le molestaba algo, salió Saúl y me dejó el entrenador en el campo", continuó Carrasco, que, cuando está en el terreno de juego, "no oye los pitos" y que añadió: "Cuando las cosas no van bien, la afición quiere más y quiere ganar".

"Cada uno tiene su estilo. Hay jugadores que son defensivos y otros ofensivos, que pueden hacer la diferencia en cada momento. He cambiado mucho mi estilo de juego y defiendo mucho más de lo que defendía antes", agregó.