Torres: "Ha sido una victoria de casta, como las que nos gustan"

Madrid, 12 feb (EFE).- Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid y autor del primer gol de la victoria de su equipo ante el Celta (3-2), señaló que "ha sido una victoria de casta", como las que les gustan.

"Lo importante es que el equipo ha ganado. Nos hemos sobrepuesto a un momento complicado con el 1-2 y al final se ha visto una victoria de casta, como las que nos gustan a nosotros. Lo de los penaltis fallados es más una anécdota que otra cosa. Es un hecho anecdótico. Así lo espero", manifestó el jugador sobre el partido y sobre el penalti que falló.

Torres, que con el tanto anotado este domingo supera a Adelardo Rodríguez en la clasificación histórica de goleadores del club, declaró que es "un orgullo".

"Muy feliz por superar a una leyenda como es Adelardo en este club. Para todos nosotros es un privilegio, y ahora a seguir a por el siguiente", comentó.

Sobre el partido en sí, dijo: "Ha sido un partido muy abierto. Al final la locura de los últimos minutos define lo que ha sido el partido".

Manifestó que el Celta también ha jugado bien, que el partido durante la primera parte podría haber ido para cualquier lado y que durante la segunda el encuentro fue mucho más abierto, con más espacios y tres goles al final.

"Quizá -continuó Torres- no estamos contentos porque no hemos vuelto a ser ese bloque compacto, pero hemos vuelto a ser ese equipo valiente que quiere ganar, a pesar de las circunstancias, que no da nada por perdido, cuando todo indicaba que te puedes dejar puntos".

En cuanto a su momento personal, Torres dijo que está muy contento. "Me encuentro bien y, sobre todo, contento por tener esta oportunidad. Una continuidad. Llevo tres partidos seguidos saliendo de inicio y haciendo goles y espero que esto siga, que pueda continuar esta racha porque de aquí al final viene lo bueno".

"El equipo se tiene que seguir metiendo arriba en liga, no perdiendo distancia con los tres de arriba y en la champions darlo todo. Es una competición en la que tenemos muchas ilusiones. Nos quedamos con lo positivo de la eliminatoria contra el Barcelona, que es que competimos bien y nos fuimos con la moral alta", concluyó.