Simeone y su excusa por la maldición de los penaltis: "Habría que ensayarlos con 30.000 personas"

Torres falló ante el Celta el octavo penalti atlético de la temporada

Simeone se lamenta después de que Torres fallase el penalti que marró ante el Celta. Imagen: EFE

El Atlético de Madrid no sabe tirar penaltis. Ayer Fernando Torres marró el tercero consecutivo tras los fallados por Kevin Gameiro (Barça) y Griezmann (Leganés). En lo que llevamos de temporada son ocho los penaltis que no han materializado. Sólo han anotado tres. Pese a ello, Simeone restó ayer hierro a estos guarismos. Al 'Cholo' le acusan de no entrenar este tipo de acciones. Él se defiende.

"Son cosas del fútbol", empezó a explicar en sala de prensa después de la remontada in extremis que logró ante el Celta. En el minuto 80 iba 1-2. En 10 minutos logró el 3-2. Torres podría haber hecho que el devenir del partido hubiera sido mucho más relajado, pero su tiro desde los 11 metros se marchó al larguero.

"Lo bueno que seríamos si hiciésemos los goles de penalti", continuó bromeando el entrenador. "Esto forma parte del juego. Mucha gente dice que hay que entrenarlos, pero no se puede hacerlo a menos que llamemos a 30.000 espectadores a los entrenamientos. Nunca se representa la misma situación en los entrenamientos. Es parte del fútbol y son rachas", insistió el preparador.

El comentario no pasaría de chascarrillo de no ser que, por esta mala praxis desde el punto de penalti, el Atlético perdió la última final de la Champions. Griezmann marró la que tuvo durante los 90 minutos reglamentarios y luego, en la tanda, Juanfran mandó al palo el quinto lanzamiento de su tanda y dejó en bandeja que Cristiano Ronaldo diera la Undécima al Real Madrid, además de evitar que los colchoneros levantaran su primera Copa de Europa.