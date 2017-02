Las limitaciones de LaLiga frenan al Barcelona en la búsqueda de un recambio para Aleix Vidal

Bosingwa, Martín Cáceres y Maicon, los favoritos

El club descarta a Douglas o Michel Macedo

Aleix Vidal, con gestos evidentes de dolor, después de su lesión tras chocar con Theo. Imagen: EFE

El FC Barcelona sufrió el sábado un duro golpe con la rotura del tobillo de Aleix Vidal. El lateral derecho había entrado de nuevo en los planes de Luis Enrique como una bendición para el asturiano ante los problemas que estaba sufriendo Sergi Roberto. Esta dolencia tendrá a Vidal cinco meses fuera de los terrenos de juego, lo que abre las puertas a que el Barça fiche un recambio. Pero no será fácil. La normativa de LaLiga hace que el número de candidatos sea muy limitado.

El reglamento de la competición en este sentido es muy claro. En primer lugar, tiene que quedar demostrado que la lesión del futbolista supera los cinco meses de baja. Por debajo de este umbral el organismo no permite liberar la ficha de un futbolista para incorporar a otro.

¿Quién se ocupa de certificar el tiempo de ausencia? El comité médico de LaLiga será el encargado de analizar las pruebas que le facilite el Barça. Lo normal es que no haya problemas. Que certifiquen que la fractura de tobillo del lateral lo dejará KO durante esos cinco meses.

El siguiente paso depende del futbolista al que se quiere dar de baja su ficha. Si Aleix Vidal se negase, el Barça no podría hacer nada. Lo normal es que en este apartado no hubiera problema alguno.

Y ahora queda la parte más complicada. La del mercado al que puede acceder el Barça. La normativa establece que el recambio de la ficha que se dé de baja sólo puede ser un futbolista en paro o que milite en la Liga española. Así pues, en el Camp Nou no podrán fichar a un jugador que esté actuando lejos de nuestras fronteras, lo que hace complicado este movimiento porque pocos son los clubes que estarán dispuestos a dejar salir a futbolistas importantes para reforzar a un competidor de LaLiga.

En este aspecto han sonado dos nombres: Michel Macedo (Las Palmas) y Jonny (Celta), pero sus clubes no pondrán nada, nada fácil la salida de ambos. También se había barajado la opción de Douglas (cedido en el Sporting). El Barça descarta esta alternativa.

En cuanto a los jugadores en paro, varios nombres han emergido desde la prensa internacional. El portugués Bosingwa (ex del Chelsea de 34 años), el uruguayo Martín Cáceres (ex de la Juve y del propio Barça, 29 años) y Maicon (ex de Inter y City, 35 años) es el trío de candidatos que suena con más fuerza.