Nacho: "Zidane es como yo, no se altera cuando viene un problema"

13/02/2017 - 14:20

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández considera clave el "ambiente muy bueno" que ha conseguido crear el técnico del conjunto blanco, Zinédine Zidane, al que ve similar en el carácter a él porque "es una persona tranquila que no se altera cuando viene un problema".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Me gusta Zidane porque es un poco como yo, una persona tranquila que no se altera cuando viene un problema. Es cercano y eso es vital para un entrenador y un equipo. Gracias a él hemos conseguido cosas importantes y esperemos que siga así", se sinceró Nacho en una entrevista a 'uefa.com' que recoge la web del club.

El canterano recuerda que tuvieron "la suerte" de ganar la 'Champions' con apenas seis meses del francés en el cargo, pero advirtió que "detrás de eso hay mucho trabajo". "Creó un ambiente muy bueno, con una dinámica muy buena. Está haciendo un trabajo muy bueno y este año lo estamos viendo: el equipo va muy bien", aseguró.

Así, el defensa hace hincapié en el "buen ambiente" en las innovaciones tácticas o técnicas que haya podido hacer. "La unidad de todos los jugadores cada día entrenando se nota luego dentro del campo. Es verdad que trabajamos tácticamente muchas cosas y hay veces que jugamos con línea de tres o de cuatro atrás, estamos asimilando conceptos todavía, pero el equipo tiene una idea muy clara", comentó.

A nivel personal, recuerda la exigencia de jugar en el Real Madrid donde "no puedes perder ni un amistoso". "La presión es muy alta pero a la vez te hace estar alerta al cien por cien en cada partido. Cada vez que te pones esta camiseta es una responsabilidad muy alta y tienes que intentar hacerlo lo mejor posible", afirmó.

"A lo mejor yo lo tengo más fácil porque llevo aquí desde los 10 años. Desde pequeño, esa presión existe y sabes que cuando te pones esta camiseta tienes esa responsabilidad. Estás jugando en el mejor equipo del mundo y desde pequeño vas aprendiendo cosas que te va enseñando el club. Al llegar al primer equipo, la dimensión es mucho mayor y la gente te mira con lupa", prosiguió Nacho.

Por eso, al madrileño le "gusta" esta exigencia. "Esta afición y este escudo te exigen muchísimo y esa exigencia es la que hace que se ganen tantos títulos", remarcó el defensa, que no olvida lo "muy especial" que fue su debut en la 'Champions' ante el Ajax porque "hay mucho sacrificio para llegar hasta arriba".

El internacional subraya que ganar el título continental "es espectacular" y que es de "las cosas más bonitas" que le han pasado, puntualizando que las dos que conquistó ante el Atlético de Madrid "tienen su historia" y en ambas sufrió por diferentes motivos. "La primera, por el gol agónico que marcamos al final, y la segunda porque una tanda de penaltis no es nada fácil para ninguno de los dos equipos", admitió.

Ahora, su sueño es "seguir ganando títulos". "Siento que estoy cumpliendo un sueño que siempre he imaginado y levantar 'Champions' como la última, que fue especial porque esa mañana nació mi hijo, pues fue espectacular. Recuerdo que llegué a casa y no me lo creía", sentenció.