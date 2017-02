Jurado: "El partido en el Bernabéu será para disfrutar"

13/02/2017 - 14:53

El jugador del RCD Espanyol José Manuel Jurado ha afirmado este lunes que el próximo partido en LaLiga Santander ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu "será para disfrutar", aunque también ha reconocido que el equipo sigue igual de "motivado" y no ha perdido la ilusión que tenía pese a la derrota en la pasada jornada ante la Real Sociedad (1-2) el pasado viernes.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

"El Santiago Bernabéu es un campo muy difícil. Nos va a costar mucho, porque vamos a jugar contra un equipo muy grande y tendremos que hacerlo lo mejor posible para competir en ese campo. Vamos a tener que hacerlo todo perfecto, aunque sabemos que será un partido para disfrutar", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

El centrocampista andaluz añadió que el equipo deberá estar "muy concentrado y atento" hasta el final. "El Real Madrid tiene grandísimos jugadores y aunque no juegue bien a veces, te puede marcar en cualquier momento. Habrá que estar muy concentrados hasta el final y muy atentos a todo. Hay que defender muy bien y no dejarles espacios para que no se sientan cómodos", explicó.

Pese a la derrota del pasado viernes ante la Real Sociedad en LaLiga (1-2), y que supuso el final de una racha de tres encuentros consecutivos ganando, Jurado quiso dejar claro "que el equipo sigue igual de bien y de motivado". "Estamos en la zona tranquila, porque nos lo hemos ganado", reiteró.

"Tenemos una plantilla que está en proceso, porque tenemos muchos jugadores nuevos incorporados esta temporada. Estamos cogiendo la idea para ser un equipo compacto que a la larga sea competitivo, pero eso llevará su tiempo", concluyó.