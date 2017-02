La situación insostenible del Kun Agüero puede provocar un tsunami en el mercado de fichajes

La hipotética salida del jugador argentino provocaría un efecto dominó

Agüero, en un entrenamiento con el Manchester City. Imagen: Reuters.

El Manchester City está viendo cómo el jugador que debería ser su estandarte se ha convertido en un problema para Pep Guardiola, técnico 'citizen'. El Kun Agüero podría estar viviendo sus últimos meses en el Etihad y esta circunstancia pone a todos los grandes clubes del universo fútbol sobre aviso.

El argentino, que poco a poco se ha ido descolgando de las alineaciones de Pep Guardiola, va observando desde el banquillo la irrupción de Gabriel Jesús, que no ha podido entrar con mejor pie en el City. La relación con el técnico de Santpedor dista mucho de la que sería la recomendable, y el jugador no ha tratado de ocultar el problema.

"Quedan tres meses hasta verano... Pelearé por jugar y luego ya veremos lo que el club quiere hacer conmigo", dijo el '10' tras el partido que el Manchester City disputó contra el Swansea y en el que no jugó ni un solo minuto. Guardiola, al ser preguntado por el asunto, tampoco ha puesto la mano en el fuego por la continuidad del ariete: "Me gustaría que se quedase, pero no sé lo que va a pasar". El terremoto en el mundo futbolístico puede ser de dimensiones gigantescas.

Tal y como informa El Mundo, varios equipos son los que estarían interesados en el delantero. Real Madrid, Chelsea, PSG, Atlético de Madrid...una pléyade de aspirantes que, en caso de hacerse con el Kun, tendrían que ejecutar una serie de movimientos que formarían un efecto dominó.

Jugadores como Karim Benzema, Diego Costa, Edinson Cavani e incluso Antoine Griezmann podrían ver cambiados sus hogares a raíz de esta incógnita que se está creando en Mánchester. Delanteros de nivel mundial que aspirarían a cubrir las vacantes que los diferentes fichajes fuesen provocando. Una auténtica revolución en las delanteras de media Europa que puede ser realidad este mismo verano.