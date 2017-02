Cumbre en el Barcelona para decidir si habrá un sustituto para Aleix Vidal

El cónclave entre técnico y director deportivo ha de ser en breve

Hay varios requisitos que hacen difícil la realización de un fichaje

Aleix Vidal, tras lesionarse contra el Alavés. Imagen: EFE.

El Barcelona ha visto su planificación deportiva claramente trastocada después de la grave lesión de Aleix Vidal en el partido ante el Alavés que deja al equipo sin lateral derecho suplente por lo que queda de temporada. El conjunto culé, con un hueco en la plantilla y la posibilidad de fichar con el reglamento en la mano, debe decidir el paso a dar.

Cuenta Mundo Deportivo que Luis Enrique, técnico blaugrana, va a reunirse con Robert Fernández, director deportivo, para tomar una determinación con el posible sustituto de Aleix para lo que resta de curso. No hay una fecha definida pero, no obstante, la celebración de este cónclave deberá ser urgente. No se descarta, incluso, que se realice en París, ciudad en la que el equipo jugará ante el PSG en octavos de Champions.

Hay una serie de premisas que se han de cumplir en caso de un fichaje. Que el jugador que llegue sea experimentado, con solvencia, con un cierto recorrido que garantice cierta seguridad de cara al tramo final de la temporada, en el que se juegan los títulos. De hecho, Sergi Roberto no podrá jugar en la final de Copa, algo que obligará a Luis Enrique a alinear al hipotético fichaje o, en caso contrario, a un jugador reconvertido.

Parece también claro que el jugador que llegue a Can Barça no podrá disputar la Champions League. Las reglas de la competición evitarán que un futbolista de garantías que ya haya jugado en el torneo pueda hacer de nuevo con otro euipo diferente.

Tampoco podrá ser un jugador que obligue a un desembolso económico demasiado grande: debe ser un futbolista de precio asequible. La economía culé no está para demasiados dispendios y mucho menos para gastos estratosféricos en un jugador que, hipotéticamente, solo jugaría unos meses.

Al mismo tiempo, queda descartada la opción de la cantera. Luis Enrique no confía en La Masía y en base a ese criterio de la experiencia, pedirá un jugador que sepa lo que es competir por títulos.

En definitiva, un ramillete de condicionantes que se tratarán en la reunión entre Robert y Luis Enrique y que no hacen nada fácil la contratación de un jugador. Si se decide fichar para suplir a Aleix, los dirigentes tendrán mucho trabajo por delante.