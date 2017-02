Burgui: "Estos tres puntos son la gloria"

13/02/2017 - 20:31

El jugador del Real Sporting de Gijón Jorge Franco 'Burgui' afirmó este lunes que los tres puntos que el equipo cosechó en la última jornada frente al CD Leganés en Butarque (0-2) son "la gloria", debido a que llevaban "mucho tiempo sin ganar", desde el 4 de diciembre, y los consiguieron "ante un rival directo", que está ahora mismo con dos puntos más que el equipo asturiano, en el límite de los puestos de salvación.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Burgui tuvo un papel fundamental en la victoria de su equipo, anotando uno de los dos goles tras saltar al campo en la segunda parte. "Lo más importante es la victoria, más allá de lo que yo haya hecho. Necesitábamos esos tres puntos, que para nosotros son la gloria porque llevábamos mucho tiempo sin ganar y era ante un rival directo. Nos jugábamos gran parte de seguir en Primera División y al final conseguimos los tres puntos", afirmó en sala de prensa.

Personalmente, el delantero se sintió "con confianza" durante el encuentro, y confesó que ya "no sabía" lo que era marcar un gol por el tiempo que hacía que no lograba uno. "Me encontré muy bien, con mucha confianza. Llevaba mucho tiempo sin meter gol, ya no sabía ni lo que era eso. No sabía ni cómo celebrarlo y lo primero que se me pasó por la cabeza fue celebrarlo con los aficionados, que también ellos están sufriendo mucho, igual que nosotros", dijo.

"No sé si me he quitado un peso de encima o no. Es verdad que lo he pasado mal, pero momentos como el de ayer son bonitos de vivir, y los que vamos a vivir seguramente a partir de ahora", apuntó.

El jugador pacense comentó la importancia de conseguir victorias en su campo para pelear por la salvación. "El Molinón nos ha apoyado siempre, y ahora mismo tiene que ser un pilar fundamental para nosotros porque sabemos que gran parte de la salvación pasa por nuestro campo y ahora tenemos dos partidos complicados pero bonitos y nos tenemos que hacer muy fuertes en casa. Al Atlético de Madrid le tenemos que ganar sí o sí", afirmó. El partido frente al equipo colchonero será este sábado y otro encuentro lo jugarán frente al Celta el día 26, también en casa.

Finalmente, fue muy crítico consigo mismo, y entendió los pitos que recibió en algunas ocasiones porque "no estaba dando" al equipo. "No sé cómo me recibirá El Molinón. Para que te reciba bien le tienes que dar, y yo personalmente no estaba dando, por eso recibía pitos. Ellos nos van a arropar y van a ser fundamentales para nosotros", concluyó.