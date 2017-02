El entorno de Guardiola llama a Isco para frenar su renovación y llevárselo al Manchester City

Personas cercanas a su entorno le han sondeado para fichar por el City

Isco celebra el gol que le hizo a Osasuna el pasado fin de semana en Pamplona. Imagen: Reuters

El Real Madrid sigue atento al denominado caso Isco. El futbolista merengue finaliza contrato en 2018. El club no moverá un dedo para renovarlo hasta que no concluya la temporada. El jugador, por su parte, ha filtrado que si no juega más, se pensará su continuidad. Aunque Zidane ya ha dicho que sí, que lo quiere. Un galimatías de pulsos por su continuidad en el que jugará un papel importante Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City lo quiere en su equipo. Y ya ha movido fichas para conseguirlo.

Eduardo Inda, director de OKDiario.com, ha asegurado que el entorno de Isco ha recibido la llamada de Pep Guardiola, que está enredando con el centrocampista del Real Madrid para llevárselo al Manchester City.

"Con Isco está enredando un conocido entrenador que ahora mismo está en Inglaterra y se llama Pep Guardiola. Isco vería con buenos ojos acabar en el Manchester City e incluso podría pedir salir a final de temporada. Guardiola ha hablado con el entorno de Isco. De hecho cuando estaba en el Barcelona ya intentó fichar a Isco", dijo el colaborador de El Chiringuito de Atresmedia.

A la idea de Eduardo Inda se unió José Antonio Martín Otín 'Petón', uno de los socios fundadores de Bahía y ex agente de Fernando Torres, que explicó que la de Guardiola es una maniobra de lo más habitual en el mercado de fichajes.

"Seguro que Guardiola ha llamado a Isco o a su entorno y le ha dicho que no firme la renovación, pero vamos, seguro. Eso es algo que se suele hacer en estos casos, se deja un dinero en una caja fuerte y se queda como señal", aseguró.