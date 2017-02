Zidane avisa a sus jugadores: "Con el escudo no ganaremos, contra el Nápoles sufriremos

El entrenador advierte de que habrá momentos de alto riesgo

Zidane pide 'concentración' a sus jugadores por la velocidad rival

El francés defiende a Benzema: "Ayuda a hacer muchos goles"

Zidane, durante una comparecencia de prensa previa de Champions en el Real Madrid. Imagen: EFE

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha lanzado un aviso a sus jugadores y, de manera indirecta, al madridismo, sobre el partido que mañana medirá a su equipo y al Nápoles en la ida de octavos de final de la Champions. "El Real Madrid siempre será favorito, pero con el escudo sólo no se gana. Sufrir vamos a sufrir", ha dicho. Ésta es su comparecencia completa.

Críticas a Benzema

Cada uno puede opinar lo que quiera. Yo en el día a día lo veo metido. Lo veo bien. Metido en lo que hace. Le podemos pedir más a Karim, pero estoy contento con su trabajo.

¿Está ya listo Bale?

Es la primera semana que entrena con el grupo. Ha hecho dos entrenos con el equipo. Está bien. Físicamente está recuperado. No tiene molestias. Luego veréis si entra en la lista o no. Y si no, este fin de semana. Está con el equipo, que es lo más importante, pero ha estado tres meses fuera. Hay que ir despacio con él.

¿Mejor defender o atacar?

En una eliminatoria siempre es clave no encajar. Sabes que hay partido de vuelta y al jugar en casa, hay que mantener la portería a cero. Claro que es nuestro mensaje, pero más que nuestro mensaje, yo lo que quiero es hacerlo como estos días. Estar concentrado. Sabemos que el partido está igualado al 50%. Sabemos que mañana podemos hacer daño al rival, pero que podemos sufrir. Por eso hay que estar concentrados.

Opinión de Sarri y de su valentía

Creo que lo está haciendo bien. Es un buen entrenador. Sus equipos juegan bien. Quiere decir que el equipo lo está haciendo. Hace un juego bonito. Se está acercando el fútbol italiano al europeo porque hay mucho jugador joven. Está a buen nivel.

Reto de repetir título en Champions, algo que nadie ha conseguido.

¿Por qué es complicado? Buena pregunta. Sabemos que es complicada esta competición. Ganar un partido bueno o una eliminatoria no te garantiza nada. Iremos poco a poco. Es un camino duro y largo. Estamos en este camino. Estamos bien para conseguirlo. Ya estamos recuperando a todos los jugadores. Sí, es más complicado para mí, por hacer la lista, pero estoy contento por tenerlos a todos listos.

¿Es una primera gran final?

Es un partido. Sabemos que es importante en esta competición que queremos ganar. La final es en Cardiff... pero primero están estos dos partidos que tendremos que pelear mucho porque el rival nos puede meter en dificultades. Estoy contento de jugar en Champions otra vez.

Clave de la eliminatoria y factor cancha.

Todo está en la cabeza. Nosotros queremos mucho esta competición. Mañana el partido lo vamos a tener que luchar. Pero el resto está bien. ¿Kroos y tres semanas sin jugar? Está listo. Está fuerte. Tiene experiencia. Los demás estamos todos, con 24 jugadores, Bale incluido, listos. Es una gran noticia.

Herencia italiana en su estilo y formación.

Luka Modric decía antes que ha crecido en España como futbolista y persona. Yo cuando llegué en Italia era muy joven. En la Juve, como en el Madrid, lo más importante es darlo todo hasta el último minuto. Aprendí mucho con este club. Ahora estoy en el Madrid, que es el más grande y sigue esa historia. Estoy creciendo como persona y como entrenador.

Champions, medicina para Benzema.

No sé qué decirte. Es que él está bien. Luego cada uno puede opinar. Estáis aquí para opinar, pero yo lo veo bien. Me encantaría ver a Karim mañana haciendo goles. Y no sólo yo...

Qué le da más miedo: la delantera del Nápoles o a Maradona.

Yo a Maradona lo veía cuando tenía 14 años. Yo pienso que ha sido uno de los mejores, sino el mejor. ¿Miedo? Temo más a los que juegan que a Diego. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos nuestras armas y va a ser un buen partido.

¿Qué le preocupa del Nápoles?

Puedes pensar que la experiencia les puede pesar. La experiencia de no haber jugado en el Bernabéu. Pero una vez comience, no importa. Son jugadores peligrosos, rápidos, pequeñitos... que a mí no me gusta, pero que son técnicamente muy buenos. Nosotros tenemos cosas para hacer daño al rival.

¿Mejor ahora que la temporada pasada?

Da igual. El Real Madrid en esta competición será favorito. Siempre. Diciendo esto, después, lo que hay que hacer como equipo es pelear. El escudo no te garantizará que ganarás. Hay que pelear, luchar... intentar jugar bien. Esto es muy largo. Nosotros sabemos que podemos ganar partidos siempre luchando. Esos son los valores del Madrid.

Me duele que critiquen a cualquier jugador de mi plantilla. Ellos lo saben. Saben también que las críticas son parte del fútbol. A veces te viene bien para crecer. Karim es como los demás.

Cómo parar la velocidad del Nápoles

Ellos la van a tener. Van a tener esa velocidad. ¿Cómo pararlos? Con concentración. Sufrir vamos a sufrir. A veces nos cogerán la espalda, pero hay que concentrarse e intentar que sean pocas veces. Pero lo que me preocupa es lo que podemos hacer nosotros.

James y la opción de jugar

Está en la lista. Está listo para jugar. Mañana verás quién jugará. Todos estamos concentrados en el mismo objetivo. No te puedo decir el once.

Sistema que usará

Buena pregunta. Igual que antes... lo vas a ver mañana. Lo siento. Esperas 10 minutos para hacer la pregunta y yo te la hago cortita... pero no puedo decírtelo.

Combinación entre Karim y Cristiano

La combinación entre Karim y Cristiano es una gran combinación. Me gusta la estadística que he dicho antes. Karim hace que nuestros jugadores marquen. Le pediremos que él marque, pero le pediremos sobre todo que haga que sus compañeros jueguen.