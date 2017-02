Modric: "Es importante entrar al partido fuerte y jugar bien"

14/02/2017 - 16:28

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric recordó que les espera un partido muy complicado ante "un muy buen equipo" como el Nápoles, rival en los octavos de final de la Liga de Campeones, ante el que deberán "entrar muy fuerte" este miércoles en el Santiago Bernabéu.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"El Nápoles es un muy buen equipo, no solo en el mediocampo, también tienen jugadores buenos arriba y la lucha va a ser difícil en todo el campo. Lo más importante para nosotros es entrar al partido bien y fuerte y jugar bien, hacer un buen partido y lograr un buen resultado", aseguró Modric este martes en rueda de prensa.

Por ello, pidió "olvidar lo que pasó con el Celta" en la Copa del Rey, donde el equipo falló en la ida en el Bernabéu y finalmente cayó eliminado. "Es una competición diferente y hay que mirar hacia delante porque nos espera un partido muy difícil y tenemos que jugar como sabemos y como jugamos casi toda la temporada", apuntó.

El madridista insistió que el Nápoles es un "rival muy duro" y recordó que lleva "una buena racha". "Jugamos en casa y es importante hacer un buen partido y ganarlo sin encajar goles", advirtió. "Queremos una ventaja importante", demandó.

"El Nápoles está jugando muy bien, pero jugamos en casa y queremos entrar muy fuerte y demostrar que estamos también en un buen estado de forma", prosiguió Modric. "Ganamos los últimos dos partidos y afrontamos este bien y listos para hacer un buen partido y un buen resultado", reiteró.

Además, el croata indicó que no estaba "de acuerdo" con la opinión de que el equipo juegue peor con el 3-5-2. "Creo que en este sistema también jugamos bien. Pero no es sólo el sistema si no que es importante lo que hacemos en el campo. Cuando el mister pone u otro sistema nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible y darlo todo en el campo. Es bueno tener varios sistemas por si hay momentos difíciles y si hay que cambiar, estás acostumbrado", subrayó.

El centrocampista sabe que la 'Champions' es una "competición distinta para todo el madridismo" y que por ello espera "un buen ambiente" en un estadio donde estará Diego Armando Maradona, exjugador del Nápoles. "Gracias a Dios no juega", bromeó. "Le conocí varias veces, la última vez en la Gala 'The Best', es uno de los mejores de la historia. Estamos contentos de que vea el partido", confesó.

"Creemos que podemos ser los primeros en defender título, pero no tenemos que pensar en esto, si no en ir paso a paso. Este miércoles es el primero y es lo más importante", puntualizó Modric cuestionado sobre la posibilidad de acabar con la 'maldición' del campeón en el torneo.

Sobre el próximo cumplimiento de 200 partidos como jugador del conjunto blanco, consideró que "es una buena cifra". "Espero que pueda jugar mucho más. Crecí aquí como jugador y como persona, estar cada día rodeado de grandes jugadores y grandes entrenadores te hace crecer y madurar. Estoy contento con mi rendimiento y quiero seguir así muchos años más", remarcó el internacional.

Finalmente, se refirió a la recuperación de Gareth Bale. "Siempre es difícil cuando no juegas por una lesión, pero creo que ha hecho bien su recuperación y le veo muy fuerte de cabeza y 'enchufado' para volver cuanto antes. Ya está de vuelta, ha entrenado bien y le echamos de menos y queramos que vuelva ya", sentenció.