Luis Enrique se enzarza con un periodista de TV3 y tiene que ser sujetado por tres ayudantes

#3 - Y malo de cojones. Del Madrid lo largaron y del Barcelona lo van a largar porque no hace más que aprovechar lo que dejó Guardiola. También es verdad que Guardiola no hizo más que aprovechar lo que creó Luis Aragonés en la Selección, solo que él es más listo y se fue en lo alto, para que no se notara la caída cuando Xavi e Iniesta se fueran hacienda mayores...