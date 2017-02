Palo de Busquets a Luis Enrique tras la debacle del Barcelona ante el PSG: "Ellos tenían un plan"

"Han sido mejores, han tenido un plan mucho mejor que el nuestro"

A Luis Enrique no le sentó nada bien la sinceridad de Busquets

"No creo en las entrevistas que se hacen nada más acabar"

Busquets, cerca de Cavani, en un momento del partido entre el PSG y el Barcelona. Imagen: Reuters

El FC Barcelona salió ayer goleado del Parque de los Príncipes. El 4-0 del Paris Saint-Germain (PSG) a los culés en la ida de octavos de final deja al vigente campeón de Liga muy cerca de la eliminación prematura, algo que no sucedía desde 2007. También deja a sus jugadores tocados y, en especial, a Luis Enrique señalado. Señalado incluso por sus propios futbolistas.

Sergio Busquets, uno de los capitanes del equipo blaugrana, dejó entrever a pie de campo, en la 'flash interview' que le hizo Antena 3, que el rival, el PSG, tenía un plan para este partido mientras que el Barça carecía de tanta planificación o, al menos, no había previsto que su rival podía jugarle como le hizo ayer el conjunto de Unai Emery.

"Ellos llevaban un plan muy bueno y han sabido cómo apretar. Han sido mejores, han tenido un plan mucho mejor que el nuestro. Lo hemos intentado, hemos tenido alguna ocasión para intentar hacer un gol pero no ha salido. Ha sido un problema de todo el equipo. No ha sido nuestro mejor partido, ni individual ni colectivamente", afirmó.

Estas palabras no gustaron al entrenador del equipo blaugrana. Luis Enrique se mostró molesto en la 'flash interview' de TV3 por las reflexiones de su futbolista, uno de los pesos pesados del vestuario blaugrana.

"No sé a lo que se refiere. No me creo mucho las entrevistas que hacéis después de los partidos a los jugadores, con las pulsaciones a 200. Dentro seguro que tienen la misma impotencia que los que hemos estado fuera", afirmó entrenador en una entrevista, por cierto, marcada por la tensión con el periodista que la realizaba, contra Jordi Grau.

Luis Enrique se mostró muy airado contra Jordi Grau y, acabada la conexión, se desveló que tres ayudantes le tuvieron que sujetar para para evitar que se abalanzase contra él.