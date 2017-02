La Policía no encuentra signos de amenazas, lesiones o agresión de Maradona a su pareja

El director del hotel llamó a la Policía a primera hora de la mañana

La mujer no ha presentado denuncia, pero ha habido interrogatorio

El jugador, por Facebook niega que haya denuncia

La Policía de Madrid ha interrogado esta mañana a Diego Armando Maradona (presente en la capital para asistir al Real Madrid - Nápoles de Champions de esta noche) por una supuesta agresión a su novia. Después de tomarles declaración, los agentes afirman que no observaron ni amenazas, lesiones o indicios de agresión del argentino a la mujer.

Rocío Olivo (así se llama) bajó a primera hora de la mañana, sobre las 8:00, a la recepción del hotel Mirasierra Suites, donde se alojan, para denunciar que había tenido una fuerte discusión con Maradona tras la que habría llegado una supuesta agresión.

El director del establecimiento llamó a la Policía, que se personó acompañada de los servicios de emergencia del SUMMA por si fuera necesario atender a la mujer.

La Policía estuvo hablando con la pareja por separado durante varios minutos y no observaron signos externos, ni amenazas ni indicios de la agresión, por lo que los sanitarios del 112 no subieron a la habitación, por eso no hay parte de lesiones. Por su parte, Maradona no fue detenido ni imputado.

Una vez cumplidas estas pesquisas, se han retirado del hotel al igual que lo han hecho los servicios del SUMMA. La mujer no ha presentado denuncia alguna

Maradona niega que haya denuncia

A eso de las 13:30, Maradona ha emitido un comunicado a través de su página de Facebook. Lo ha hecho en español e italiano y ha negado que exista denuncia. También ha hablado de Show mediático. Ésta es la explicación del 'Pelusa':

"Quiero decirle a todos que me encuentro en Madrid, disfrutando de mi familia, y esperando el partido del Napoli, por la Champions. Mi abogado Matías Morla se comunicó con las autoridades españolas. No hay ninguna denuncia y nadie le supo explicar el motivo de este show mediático. Estoy pasando por un gran momento, que la cuenten como quieran..."

Altercado con un periodista

Ayer el jugador tuvo un percance con Ángel García, periodista de la Cadena Cope, después de que el redactor le cuestionara a la salida del restaurante del hotel sus impresiones para el partido entre los 'azzurri' y el Real Madrid. Maradona golpeó el brazo del redactor, éste lo comentó en directo y el jugador se volvió para, enfadado, replicarle: "Si yo te pego mano a mano, te estropeo".