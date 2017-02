El día que Leo Messi se convirtió en un futbolista vulgar

Perdió 18 balones, el segundo que más balones perdió del Barça

Uno de ellos acabó en la acción con la que Draxler firmó el 2-0

No tiró ni una sola vez a puerta en un partido horrible

Messi mira a Trapp, portero del PSG, en un momento del partido entre el Barcelona y el PSG. Imagen: Reuters

El FC Barcelona cayó este martes 4-0 ante el Paris Saint-Germain (PSG). Fue un partido histórico. No sólo por el resultado. También porque, por primera vez en mucho tiempo, Leo Messi bajó de los cielos para asentarse en la tierra y ser un mortal más. Un futbolista vulgar.

Hacía mucho, mucho tiempo que algo parecido no le sucedía a La Pulga en una cita de las importantes. Fue en 2013 cuando, en semifinales de la Champions, ante el Bayern de Múnich, se pudo observar lo más parecido a lo que aconteció ayer en el Parque de los Príncipes.

Pero en aquella ocasión Messi estaba lesionado. Sufría molestias que hicieron que no disputara la vuelta y que le obligaron a pasar por quirófano a principios de temporada. Esta vez era distinto.

Messi estaba sano, pero su rendimiento fue como aquél. E incluso peor. Ante los bávaros Messi ni jugó. Pululó sobre el césped como alma en pena. Esta vez sí que jugó. Pero jugó mal. Tanto que, por ejemplo, protagonizó el fallo que inició la acción del 2-0.

El argentino, cinco veces mejor jugador del planeta, trató de iniciar una contra con la bola pegada a la bota como en él suele ser costumbre. El imán de su zurda, sin embargo, se desconectó cuando Rabiot le presionó.

En contra de la norma, Messi no se zafó de la trampa. Cayó en ella de lleno. El futbolista del PSG se la robó e inició un ataque que culminaron Verrati (vaya pase) y Draxler (vaya remate). Messi no se lo podía creer. Había fallado. Él. Y no sería la primera vez.

Messi perdió en este encuentro la pelota hasta en 18 ocasiones. Sólo Neymar (31) lo hizo en más ocasiones. Pero el brasileño lo hizo por exceso de fantasía. Intentó regates, estuvo activo y probó fortuna. Messi fue, en realidad, por lo contrario.

Tan pocas acciones le salieron, que acabó desesperado y con la pólvora mojada. No tiró ni una sola vez a puerta. Un hecho inaudito que no pudo acompañar ni de asistencias, recuperaciones u otras virtudes con las que tapar un partido plagado de defectos. Un duelo en el que D10S pareció vulgar.