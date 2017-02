Keylor Navas dinamita su reciente crédito con su fallo ante el Nápoles

Ante Osasuna había brillado con tres grandes intervenciones

Después del gol de Insigne protagonizó buenas paradas

Keylor Navas, durante el partido entre el Real Madrid y el Nápoles. Imagen: EFE

Keylor Navas, portero del Real Madrid, no tuvo ante el Nápoles una buena noche. O al menos no tuvo un buen inicio. Su fallo en el gol de Insigne (minuto 7) puso cuesta arriba el partido y podría complicar mucho la eliminatoria. Estadísticamente el Real Madrid sólo ha superado el 50% de las eliminatorias europeas que comenzó ganando 3-1. El otro 50% acabó eliminado.

Para descargo de Keylor Navas, no sólo él falló en esa acción. Varane salió de la defensa para achicar espacios y Ramos y Carvajal no estuvieron rápidos para tapar el hueco a un Insigne con mucho mérito en el tanto. No era sencillo rematar desde lejos y de primeras para clavar la bola como lo hizo.

El problema es que si Navas hubiera estado en su sitio, la pelota no habría entrado. Pero el guardameta se encontraba descolocado, volcado al lado derecho de la portería. Trató de corrergirse. No lo logró. El balón besó las redes y lo dejó en evidencia.

Después tuvo alguna parada de mérito pero, como suele suceder con los porteros, un solo error (en este caso grave) nubló su juego y dinamitó el crédito que Keylor se había ganado en el partido del pasado sábado ante Osasuna. En el Sadar brilló con tres buenas intervenciones.

Hay que recordar que Keylor Navas se encuentra en una situación compleja. El Real Madrid está buscando otro guardameta. David de Gea y Thibaut Courtois son los máximos candidatos. Y de llegar al Bernabéu, Navas podría salir. Su máxima esperanza es hacer un buen final de temporada. Partidos como el de ayer no le ayudan.