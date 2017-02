Gabriel confirma que tuvo una oferta del Newcastle y deja una puerta abierta a su salida

"No se realizó por un tema del club", afirma el brasileño

Gabriel Pires pugna con Iturraspe en el Leganés - Athletic de principios de año. Imagen: EFE

El centrocampista brasileño Gabriel Appelt Pires fue uno de los héroes del ascenso del Leganés a la máxima categoría del fútbol español. Ha evolucionado con el equipo y el equipo ha evolucionado con él. Ahora los blanquiazules afrontan el reto de visitar al Barcelona apenas un mes y medio después de haber podido salir de Butarque. El ex de la Juve confirma que tuvo una oferta del Newcastle y deja la puerta abierta a su salida en verano.

Pregunta: Juegan por primera vez el Camp Nou. ¿Cree que se puede ganar allí?

Respuesta: Creo que imposible no es, pero que es muy difícil. Estamos en una situación muy delicada y creo que si sacamos un punto ya sería muy bueno. Esta semana vamos a trabajar para ver cómo pararlos o al menos dificultarles un poco el partido.

P - En la primera vuelta se llevaron una derrota contundente en casa. ¿Qué aprendieron de ese partido?

R - Aprendimos que es un partido muy delicado y que no puedes equivocarte. Hay que intentar al máximo no equivocarse. Con medio error el Barcelona te castiga.

P - Está disfrutando de su primera temporada en LaLiga Santander. ¿Es tal cómo se la imaginaba?

R - Sí. Pensaba que sería un poco como está pasando, que sería difícil mi primer año. Es otro ritmo. Estoy buscando adaptarme lo más pronto posible para no salir de aquí

P - Al igual que la pasada campaña, cuenta con muchos minutos. ¿Cómo se encuentra a nivel personal?

R- Me encuentro bien. Prefiero jugar de mediocentro pero lo importante es jugar y ayudar al equipo haciendo lo mejor para ayudar a mis compañeros.

P - Ahora es un papel que va a tener que asumir. Comenzó la temporada jugando un poco más adelantado pero con la lesión de Timor puede que le toque volver a esa posición. ¿Le motiva?

R - Jugar es lo más importante y hacerlo lo mejor posible, sea donde sea la posición. Para mí lo importante es jugar y estar ayudando al equipo.

P - El pasado domingo perdieron un partido importante por la salvación contra el Sporting y son ya varias jornadas sin ganar. ¿Hay motivos para preocuparse?

R - Creo que hay motivos pero eso es a su vez lo mismo que nos motiva. Tenemos que preocuparnos pero también tener motivación para sacar lo mejor de cada uno y seguir adelante.

P - ¿Han hablado en el vestuario de cómo superar la situación? ¿Qué conclusiones sacan?

R - Es una cosa que es normal. Después de una derrota en casa tenemos todos que mirar un poco la situación. Continuar haciendo lo que estamos haciendo pero tal vez con más intensidad. Cambiar algo, pero la base y la mentalidad tienen que seguir.

P - ¿Considera que la afición es consciente de lo mucho que se juegan? ¿Echa en falta más apoyo?

R - No creo que falte apoyo. Creo que la gente que habla negativamente es una cantidad muy pequeña. Creo que la gente inteligente que va a Butarque, la verdadera afición del Leganés, sabe que estamos jugando un año muy importante y nuestro objetivo este año.

Los que hablan mucho pensaban que iba a ser fácil, que íbamos a jugar en Primera y que nos íbamos a quedar fácil. Nosotros sabíamos que no iba a ser así, que iba a ser difícil. Pero estamos para luchar hasta el final y conseguir los objetivos.

P - Han llegado muchos fichajes en invierno. ¿Opina que el aumento de la competencia es bueno para el equipo?

R - Sí. Creo que los que han llegado ahora lo han hecho sabiendo de la situación, de cómo iba a ser. Han llegado muy concentrados, sabiendo lo que nos estamos jugando. Creo que nos van a dar una ayuda importante.

P - En este mercado se habló también de una posible salida suya hacia el Newcastle. ¿Cuánto de cierto hubo en eso?

R - Sí, creo que era verdad. Pero eso ha pasado y ahora a pensar aquí, donde estoy y donde voy a estar.

P - ¿Por qué no se realizó la operación?

R - Fue un tema del club. Yo estaba entrenando y ya está. El club decidió así y fue así.

P - Y si el equipo logra la permanencia ¿seguirá en el Leganés la temporada que viene?

R - Eso depende de muchas cosas. No quiero pensar en eso ahora. Nunca he pensado en salir de un club antes de que acabase el campeonato. Pienso en hacer lo mejor ahora y cuando tenga que pensar si cambio o no de club, tocará la hora de pensar. Ahora no pienso en eso.