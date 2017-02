La alegría de Sergio Ramos por el batacazo del Barcelona en París

El camero admite que le gustó la derrota culé ante el PSG

Sergio Ramos, durante el Real Madrid-Nápoles. Imagen: EFE.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, tuvo palabras para el eterno rival al término del partido de ida de octavos que enfrentó a los blancos contra el Nápoles. El de Camas, al ser preguntado por los periodistas, admitió que disfrutó con el 4-0 que el PSG endosó al Barcelona en el Parque de los Príncipes.

"No me sorprendió. En la Champions cualquier equipo en un mal partido lo paga. ¿Si me alegró la derrota? No te voy a decir que no... No me gusta ver sufrir a amigos, pero obviamente no me gusta que gane el Barça, aseguró el '4', que terminó el partido antes de tiempo debido a unas molestias.

Las pruebas practicadas en la mañana del jueves han descartado una lesión de gravedad: el diagnóstico es una fuerte contusión en la cadera que le podría dificultar su presencia en el partido de Liga de este fin de semana ante el Espanyol de Quique Sánchez Flores.