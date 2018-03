Pareja dice que "la defensa no dio tanta seguridad, pero no hay que dramatizar"

Barcelona, 27 oct (EFE).- El defensa del Espanyol Nico Pareja ha admitido hoy que la defensa blanquiazul no rindió a su mejor nivel frente al Mallorca, aunque ha recordado que sólo se trata de un partido y que no se debe "dramatizar".

"Sabemos que no hicimos las cosas del todo bien. Debemos ser autocríticos, porque la defensa no hizo uno de sus mejores partidos y no transmitió la seguridad de otros encuentros. Nos marcaron en dos acciones de estrategia y debemos estar atentos, pero tampoco se debe dramatizar", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que el recibir dos goles en acciones de estrategia duele más porque fueron errores "de concentración". "Lo pagamos caro y debemos trabajar para que no vuelva a ocurrir", ha insistido.

Asimismo, ha afirmado que su actuación personal fue peor que en partidos previos, aunque ha apuntado que hay que seguir "trabajando". "En el fútbol te vas a equivocar 1.200 veces y no le puedes dar más vueltas", ha agregado.