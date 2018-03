Fútbol.- Baraja cree que si el Valencia lleva 20 puntos en ocho jornadas "merece el respeto de todos los rivales"

27/10/2008 - 14:23

El centrocampista del Valencia Rubén Baraja considera que si el equipo que entrena Unai Emery ha sumado 20 puntos en ocho jornadas de Liga y es líder en solitario de Primera División "merece el respeto de todos los rivales".

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El jugador hizo estas manifestaciones después de que desde algunos sectores se matice el liderato del Valencia por el calendario de partidos en los que se ha enfrentado, en teoría, a equipos de menor potencia.

Baraja explicó que el Valencia "no ha elegido el calendario". El futbolista cree, a pesar de ese tipo de comentarios, que el conjunto blanquinegro tiene el respeto de los rivales porque "se lo ha ganado a fuerza de hacer las cosas bien", agregó.

El valencianista comentó que ya llegará el momento de enfrentarse "a los 'grandes' y ahí se verá qué medida da el equipo". "La trayectoria es buenísima y nadie le puede quitar méritos", destacó el medio centro.

Baraja fue preguntado por las similitudes del Valencia actual con el que logró el doble, con Rafa Benítez en el banquillo. "No me gusta comparar con otras épocas y sería excesivo meternos la presión de compararlo con el doblete", indicó.

De todas formas, indicó que "todos se acuerdan de las directrices de aquel equipo que era rocoso y maduraba los partidos". Baraja recordó que ese Valencia "tenía pocas ocasiones de gol, pero lograba buenos resultados". "Hay muchas cosas parecidas y ojalá estemos en esa situación o mejor", deseó.

A pesar de que todavía es pronto para hacer una valoración del Valencia de Emery, Baraja explicó que hay "datos que son significativos" como que es el equipo menos goleado y tiene entre sus filas a uno de los dos máximos goleadores.

Baraja reiteró que un equipo que es líder es "porque lo ha hecho bien". "Tenemos el portero menos goleado, por lo que defensivamente somos fuertes y luego contamos uno de los dos máximos goleadores y en conjunto los resultados son excelentes", indicó.

Además, recordó que con el punto logrado en el Nuevo Colombino "se ha logrado el mejor arranque de la historia del Valencia" en la Liga y "eso sirve para creer en lo que se hace, porque el futuro pasa en repetir esto y seguir mejorando". "No hay que pararse y hay que seguir siendo ambiciosos", avisó.

El máximo perseguidor del Valencia en la Liga es el Barcelona que está un punto por detrás. Baraja señaló que el conjunto que entrena Josep Guardiola juegan "de otra forma diferente". "Es un equipo muy ofensivo que tiene muchísima posesión para crear muchas ocasiones", apuntó. El valencianista dijo que el bloque culé "presiona muy arriba y hay muy pocos en Europa que hagan eso". De todas formas, "al final son tres puntos y lo importante es dónde llegas y no cómo llegas", matizó.

CAMBIO DE DINÁMICA.

El jugador echó la vista atrás y manifestó que las consecuencias de los buenos resultados son "muchas". "El Valencia viene de una situación muy difícil y ahora es bonita y quieres que se mantenga", indicó. Baraja desveló que "ahora se puede comer en un restaurante con tu familia sin que alguien te diga una barbaridad, eso antes era imposible".

El centrocampista considera que el equipo ha aprendido a "sacrificarse y de ahí los resultados". "La confianza del equipo ha llegado con los puntos, ya no se crean dudas y eso se ve en los partidos en los que se ha remontado", como ayer en el que logro empatar tras el tanto del Camuñas.

El jugador fue preguntado por el momento del cambio de ayer en el que se saludó con Albelda. Esta circunstancia pasaría desapercibida a no ser por la relación que mantienen ambos jugadores. "Es un tema que sinceramente me aburre. Es absurdo darle bola a cosas que no tienen sentido" dijo ante los comentarios de que fue un saludo frío. "No hay nada raro, él salió me deseó suerte y yo le di la enhorabuena por su trabajo. No hay que perder el tiempo con polémicas que no tienen sentido", agregó visiblemente molesto.

Baraja regresó a la Liga después de superar su lesión. El jugador lo hizo en un momento en el partido estaba "complicado" porque el ritmo era "alto" en la segunda parte. "Después de tanto tiempo, acabé contento de disfrutar de minutos y de poder ayudar al equipo", apuntó.

El pucelano no se resigna a la suplencia. "Lucho por ser titular y con minutos tengo que demostrarlo, aunque es verdad que ahora vivo una situación en la que no juego, pero soy optimista y confío en mis posibilidades respetando a los compañeros", aclaró. Precisamente, el partido de Copa del miércoles servirá para que tenga minutos de competición.