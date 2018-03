Fútbol.- Josetxo (Osasuna): "Hablar de crisis en la octava jornada es precipitado, aunque la situación no es buena"

27/10/2008 - 14:25

El osasunista Josetxo manifestó hoy en rueda de prensa que "hablar de crisis en la octava jornada es precipitado", aunque es consciente de que "la situación está claro que no es buena".

PAMLONA, 27 (EUROPA PRESS)

"Nosotros somos los primeros afectados y, por tanto, los que tenemos que darle la vuelta a la situación. Hemos hablado y estamos convencidos de que no somos el peor equipo de la categoría. Tenemos que demostrar que somos mejor equipo de lo que dice la clasificación", aseguró.

El pamplonés continuó su argumentación asegurando que prefiero "estar en esta situación al principio de la temporada y no como el año pasado que fue al final", lo que casi les lleva al descenso.

No obstante, reconoció que el vestuario no está bien. "El hecho de no ganar te hace perder un poco la confianza y te cuesta sacar el partido adelante. Pero nosotros somos un grupo unido y vamos a recuperar esa confianza. Cuando se llega a esta situación hay que buscar las causas. Hay cosas que hacemos mal y tenemos que buscar donde está el problema y buscarle solución", aseguró.

Josetxo incluso apuntó alguna causa, aunque para él "es un cúmulo de muchas cosas". "No somos una banda, pero tenemos que tener la mentalidad de que somos mejor equipo. No nos podemos venir abajo", añadió el defensor navarro.

"Además, cuando un equipo se encuentra en esta dinámica negativa, se le junta todo. Tenemos que centrarnos en lo nuestro y no desviar la atención. Por ejemplo, pensar en los árbitros te hace perder fuerza. Personalmente, el sábado salí súper disgustado del campo; ayer pasé un día malo, pero hay que levantarse. Hay que tener la cabeza bien puesta para poder afrontar estas situaciones", prosiguió

Por último, se refirió al hecho de tener dos partidos esta semana: "Hay que pensar en los dos. Todos son ahora importantes, porque si los afrontamos bien, nos pueden dar moral. Además no podemos elegir. Toca así", concluyó.