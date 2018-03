Josetxo dice que "tenemos recursos y plantilla para dar la vuelta a la situación"

Pamplona, 27 oct (EFE).- El jugador de Osasuna Josetxo Romero ha expresado hoy su convicción de darle la vuelta a la actual situación del equipo, colista tras la octava jornada y sin conocer la victoria, al destacar que existen "recursos y plantilla" para ello.

"Tenemos recursos y plantilla y jugadores para dar la vuelta a la situación", ha asegurado Josetxo en conferencia de prensa tras el entrenamiento en las instalaciones de Tajonar.

Josetxo, uno de los capitanes del equipo, ha señalado que "hablar de crisis en la octava jornada es un poco precipitado" y, aunque ha reconocido que "la situación no es buena", ha subrayado que el conjunto navarro está capacitado para mejorar la clasificación.

"Estamos en último lugar y nosotros somos los primeros afectados y somos los primeros que queremos darle la vuelta a la situación. Lo importante en estos momentos es tener tranquilidad y no perder la confianza en nosotros mismos", ha dicho.

El central pamplonés ha manifestado que el equipo tiene mayor potencial que el que refleja la clasificación: "Estamos convencidos de que no somos lo que refleja la clasificación ni el peor equipo que hay en la Liga, y vamos a demostrar que somos mucho mejor equipo".

Ha señalado que prefiere atravesar este mal momento ahora en el comienzo de la temporada que no al final como en el pasado ejercicio: "Esto no ha hecho más que comenzar y prefiero tener una racha mala en la octava jornada que no como el año pasado al final, que casi descendemos".

Josetxo ha comentado que tienen "margen y tiempo de maniobra" y ha destacado que deben centrarse en sí mismos para salir de los puestos de descenso.

"Cuando un equipo está en una dinámica negativa se junta todo y todo te da la espalda, pero nadie nos va a ayudar y nosotros somos los que tenemos que darle la vuelta a esto. Somos los principales actores en esta película y no nos tenemos que desviar en otras cosas, centrarnos en lo nuestro y seguro que sale para adelante", ha explicado.

Ha declarado que ante la falta de victorias es "normal perder la confianza", pero ha precisado que son un "grupo unido" que les falta mentalizarse de creerse mejores que lo que demuestra la clasificación.