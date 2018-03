Roig cree que el empate ante el Atlético más que de escarmiento les debe servir de "experiencia"

Villarreal (Castellón), 27 oct (EFE).- Fernando Roig, presidente del Villarreal, aseguró que el empate a cuatro goles que ayer cedieron ante el Atlético de Madrid, tras ir ganando 4-2, les debe servir para aprender más que de castigo por el exceso de confianza.

"Más que de escarmiento, creo que esto nos tiene que servir de experiencia. En fútbol cada día te das cuenta de las cosas y aprendes. Espero que nos sirva. Habrá que poner remedio para que no nos pase más, pero el gran problema fue que hubo un exceso de confianza y eso se paga", indicó.

El máximo dirigente del club castellonense lamentó los dos puntos cedidos, ya que en su opinión su equipo fue superior en todo momento al club madrileño.

"He dormido pero me he despertado más o menos como me acosté, pensando en el partido. Creo que hicimos una gran primera parte y una extraordinaria segunda parte. Remontamos en quince minutos, pero después no sé si nos contagiamos haciendo la ola, del olé-olé, pero esa relajación nos pasó factura al final. Un partido dura 90 minutos y hasta que no acaba no está ganado", sentenció.

"El Atlético venía muy motivado, pero fue un partido que se nos fue a nosotros. Sólo hay que ver que ellos no hicieron cambios ofensivos, incluso creo que pensaban que lo tenían todo perdido, pero al final pasó lo que todos vimos", añadió.

Pese a todo, Roig valora la actual campaña de su equipo y recordó que aunque son ambiciosos y no renuncian a nada, el objetivo principal es acabar en puesto de Liga de Campeones.