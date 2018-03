Agüero: "Si jugaba un partido más, corría el riesgo de lesionarme"

Agencias 27/10/2008 - 19:26 1 Comentario

El argentino Sergio 'Kun' Agüero, delantero del Atlético de Madrid, afirmó que su suplencia por descanso en los últimos dos partidos es una decisión consensuada con el entrenador mexicano Javier Aguirre, porque si jugaba "uno o dos encuentros más tenía muchas posibilidades" de lesionarse.

"Hablé con el técnico durante la semana y me dijo que con el Liverpool y con el Villarreal me iba a dar un poco de descanso. Me vino bien, yo siempre quiero jugar, pero él trató de que no me llegue a romper y esté un mes o dos parado. Ahora, a esperar al sábado y a estar muy bien", indicó el futbolista, que fue convocado pero no disputó ningún minuto en el duelo de anoche en El Madrigal.

"Venía de muchos partidos jugando y si jugaba uno o dos más tenía muchas posibilidades de lesionarme. Hablé con el entrenador, decidió que esté en el banquillo y ya esta semana a entrenar bien para estar el sábado bien (contra el Mallorca)", dijo el atacante, tras recibir el Trofeo EFE al mejor jugador iberoamericano de la Liga española.

En Villarreal, el Atlético logró un sufrido empate en los instantes finales, en los que remontó un 4-2 en contra. "Se sacó un punto que era importante. Nosotros fuimos con el objetivo de ganar, pero no se pudo", valoró el '10' rojiblanco, que recalcó que su equipo, "ahora más que nunca", debe ganar los dos próximos partidos de Liga, ante Mallorca y Osasuna, para estar "arriba" en la tabla.

El delantero, además, habló de la selección argentina, en la que les "sorprendió a todos" la dimisión del entrenador Coco Basile. "No lo esperábamos. Fue una sorpresa", admitió el ariete, que no tiene ningún candidato para ese puesto, aunque destacó que "lo importante es que saque la selección para adelante".

Entre los candidatos para ese cargo están Diego Armando Maradona -suegro de Agüero-; Carlos Bianchi, ex técnico del Boca Juniors, o Miguel Russo, entrenador del San Lorenzo, entre otros. "Todos tienen posibilidades, ojalá que se decida rápido el técnico para que se arme bien y volvamos a ser la selección de antes", dijo.