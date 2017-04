Luis Enrique: "Estoy preparado para jugar el 'Clásico' con Neymar o sin él"

Luis Enrique, cabizbajo en Turín. Imagen: Reuters

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez ha asegurado este sábado que está preparado para jugar el clásico contra el Real Madrid con Neymar o sin él a la espera de lo que decida el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre el recurso contra la sanción impuesta al brasileño.

"Me parece muy correcta la posición del club que es defender los intereses de los jugadores. Me parece lo correcto y yo como entrenador estoy preparado para jugar el partido con Neymar o sin él", ha asegurado en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará mañana (20.45 horas) en el Santiago Bernabéu.

El club catalán presentó ayer el recurso al TAD, que se inicia en el momento que recibe el dictamen del recurso del Comité de Apelación que se hizo público el pasado jueves.

En la reunión del jueves, el Comité de Apelación de la RFEF desestimó el recurso interpuesto por el Barcelona contra la sanción de dos partidos que le fue impuesta en el partido del 8 de abril contra el Málaga por aplaudir al cuarto árbitro tras ser expulsado.

Tras ese encuentro Neymar fue sancionado por Competición con tres partidos: uno por la expulsión por doble amonestación y dos más porque se "dirigió al cuarto árbitro aplaudiéndole". El brasileño ya cumplió el primer encuentro de castigo contra la Real Sociedad en la pasada jornada.

"No es un tema sobre el que me deba pronunciar. El club está haciendo todo lo posible para contar con él. Justo o injusto no es un tema que me preocupe", ha asegurado el técnico azulgrana, que mañana dará a conocer la lista de convocados.