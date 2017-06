Bordalás: "No estoy preocupado, hay que salir a ganar el partido"

Getafe (Madrid), 16 jun (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró que no se encuentra "preocupado" por el resultado cosechado en la ida (2-2) ante el Huesca, en la promoción de ascenso, y aseguró que, pese a la ligera ventaja, su equipo saldrá "a ganar el partido".

"No hay favoritos. Sin ir más lejos el año pasado no se contaba con Osasuna y subió. Son etiquetas que algunos ponen a otros. No somos favoritos de nada y ya hemos visto en la competición la igualdad máxima que hay siempre en cada partido", declaró Bordalás.

"El otro día hicimos algunas cosas muy bien y otras menos. Hemos incidido en controlar más todos los tramos del partido y manejar mejor los tiempos. Los jugadores saben lo que tenemos que hacer. En Huesca tuvimos poco el balón y debemos tenerlo más", confesó el técnico azulón, que tiene alguna duda para su posible once.

"No estoy preocupado. Las fuerzas estarán muy parejas y hemos llegado bien al tramo final. Creo que estarán todos disponibles. Mora tiene un golpe en el pie, pero espero contar con toda la plantilla", señaló.

Bordalás cree que el Huesca saldrá "a buscar el gol" por necesidad, aunque ellos deben "olvidarse del resultado del miércoles y salir a ganar el partido".

"Los entrenadores en estos momentos no buscamos palabras para buscar una motivación extra. Estar aquí ya es un premio y la posibilidad de hacer algo importante. El equipo está motivado, con ganas, ilusión y confianza. Mucho respeto al Huesca, pero estamos bien", dijo.

El técnico alicantino mandó un mensaje a su afición, que apoyará al equipo para superar esta eliminatoria.

"La afición será el jugador número doce y con su ayuda será más fácil. Estarán alentándonos desde antes de empezar, estoy seguro. Es fundamental que estén desde el calentamiento en el campo para que el equipo se sienta arropado desde que salga al césped. Necesitamos el calor de nuestra afición", concluyó.