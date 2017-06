Getafe y Huesca miden sus fuerzas y su ilusión por acercarse a Primera

Getafe (Madrid)/Huesca, 16 jun (EFE).- Getafe y Huesca, que empataron (2-2) en el partido de ida en El Alcoraz, miden sus fuerzas y su ilusión en el Coliseum Alfonso Pérez, en una eliminatoria abierta que tiene como premio acceder a la segunda ronda de la promoción de ascenso a Primera.

El conjunto madrileño afronta el partido lamentando el empate cosechado en El Alcoraz, puesto que en el encuentro de ida, a falta de catorce minutos, ganaba 0-2 y acabó recibiendo dos tantos, el último en el descuento.

El Getafe ha llegado a este final de temporada en buena condición física y espera que la buena dinámica que ha mostrado este curso en el Coliseum le sirva para superar a su rival, puesto que como local solo ha cedido una derrota en veintiún partidos ligueros.

Buena parte de las opciones de éxito del Getafe pasan por las botas de Jorge Molina, que en el campeonato regular marcó 20 tantos y al Huesca hace solo tres días le hizo otros dos.

José Bordalás cuenta para este encuentro con la duda de Sergio Mora, que cuenta con un golpe en el pie. En caso de que finalmente no pueda jugar su sustituto podría ser el argelino Mehdi Lacen, que ha ganado en importancia en este tramo final de campeonato.

Enfrente estará el Huesca, que llega crecido moralmente después de empatar en el descuento a su rival. El hecho de esa remontada dejó mejor sabor de boca a los oscenses y anímicamente querrán aprovecharlo, ya que se ven capaces de sacar adelante el partido, en el que contarán con más de setecientos aficionados en las gradas apoyándoles.

No se prevén muchos cambios en el estilo de juego del Huesca para esta eliminatoria, aunque tal vez el conjunto oscense no lleve tanto la iniciativa y no tenga tanta posesión como ocurrió en el partido del pasado miércoles.

El encuentro se espera que sea duro y muy intenso, tanto por el rival, algo que ya demostró en el encuentro de ida donde no dejó jugar al conjunto oscense, como por lo mucho que se juegan ambos equipos, aunque el Huesca deberá arriesgar más debido a su desventaja.

El entrenador del Huesca, Juan Antonio Anquela, podría tener en mente realizar algún cambio, sobre todo en la delantera, ya que el jugador brasileño Vinicius anotó un gol cuando salió en la segunda parte y se movió con facilidad entre los defensas.

También David López, que inició el partido de ida en el banquillo, podría tener la oportunidad de salir desde el principio en esta ocasión.

Otra de las novedades que puede presentar el Huesca es en la defensa, con la posible entrada de Iñigo López al centro de la zaga para aportar su veteranía en lugar de Jair Amador.

En los banquillos también se vivirá un bonito duelo entre dos históricos de la categoría que se han enfrentado en nueve ocasiones. José Bordalás no sabe lo que es perder frente a Anquela, con un balance de cinco victorias para el técnico alicantino y cuatro empates. Esta temporada Huesca y Getafe han sellado las tablas en los tres choques que se han enfrentado.

· Alineaciones probables:

Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, 'Cata' Díaz, Molinero; Faurlín, Mora o Lacen; Chuli, Portillo, Fuster; y Jorge Molina.

Huesca: Herrera; Akapo, Carlos David, Jair o Iñigo López, Brezancic; Aguilera, Melero; Ferreiro, Samu Sáiz, Vadillo; y Vinicius.

Árbitro: Pérez Montero (Comité andaluz).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.