Anquela, técnico del Huesca, da un cabezazo a su propio jugador David López durante el playoff de ascenso a Primera

La vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Primera división entre Getafe y Huesca disputada en el Coliseum Alfonso Pérez de la localidad del sur madrileño deparó momentos de gran tensión, especialmente en las filas oscenses.

Cuando se cumplía la hora de partido, el técnico visitante Juan Antonio Anquela, conocido por ser el responsable del 'Alcorconazo' de 2009 al Real Madrid, sustituyó a uno de los jugadores más veteranos, David López, ex del Athletic entre otros equipos.

A López no le gustó la decisión y discutió con el técnico cuando se dirigía al banquillo entre serios aspavientos. Entonces, Anquela reaccionó airadamente y se encaró al futbolista, estando apenas a unos milímetros de golpearle con un fuerte cabezazo.

Varios integrantes del banquillo tuvieron que sujetar a David López para que el incidente no pasase a mayores y pudieran calmarse los ánimos.

"Los futbolistas se creen que pueden hablar y pueden decir lo que quieren, pero esto no puede ser. No es la primera vez ni será la última que ocurra. Yo sé en lo que me he equivocado, pero es que nosotros tenemos la obligación de callar siempre y los futbolistas pueden decir lo que quieran, pero no, el respeto tiene que ser mutuo", explicó ante las cámaras de Movistar+ Anquela a la conclusión del partido.