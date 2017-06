El 'problemón' que tiene Valverde antes de empezar la temporada con el Barça

Ernesto Valverde necesita solucionar un problema urgentemente. El entrenador extremeño tiene casi un mes para dar de baja a muchos futbolistas que ahora mismo sobran en la primera plantilla. Son los llamados descartes.



En estos momentos el Barcelona no ha recibido ninguna oferta, tanto para los cedidos como para los traspasos. Y mientras no venda, no podrá fichar todo lo que realmente quiere: un medio (Verratti), un lateral diestro (Bellerín) y un extremo (Dembelé).

Ocho son los jugadores que, como mínimo, el Barcelona necesita vender este verano. Dos en forma de traspaso, como Mathieu y Arda Turan, y seis cedidos: Munir, Samper, Douglas, Vermaelen, Tello y Ortolá.

De todos estos, ninguno cuenta para el nuevo entrenador, Ernesto Valverde, y solo uno podría hacerle cambiar de opinión dependiendo de su rendimiento en pretemporada. Y ese es Samper.