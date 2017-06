La inesperada confesión del padre de Guardiola: "En casa le llamamos José; de Pep, nada"

El entrenador del Manchester City, antiguo técnico del Barcelona y embajador oficioso y recientemente portavoz de Cataluña por la independencia, Pep Guardiola, ha sorprendido por un motivo personal hasta ahora desconocido.

Según desvela 'El Mundo', la familia del técnico de Santpedor reniega de la denominación catalana para referirse tanto a Pep como al resto de sus hermanos. "Aquí en casa siempre le llamamos José, nada de Pep", comenta su padre, Valentí, quien argumenta que "él dijo un día a su madre que aquí en casa es José", al tiempo que también muestra cómo llama "Pedro" a su hijo Pere, agente de futbolistas y responsable del ascenso del Girona a Primera.

"Estoy muy orgulloso de mis hijos porque tienen buen corazón, les hemos dado una buena educación y enseñado que en la vida se sale adelante con ahorro y trabajo y también le introdujimos en la religión", reflexiona, en una entrevista realizada en el contexto geográfico de su pueblo, Santpedor, declarado 'municipio por la independencia' y según asegura su responsable, con "una calle inundada de esteladas".

Valentí sólo lamenta que su hijo "no tiene el valor de decir a sus padres mirad la televisión a tal hora que voy a salir", considerando que "no cuesta mucho avisarnos". Por su parte, el resto de vecinos de la localidad lamentan que "no ha estado mucho por aquí, de muy pequeño se fue" o en palabras de otro, "no ha dado ni un duro al pueblo".

El progenitor de Pep, no obstante, afirma que Guardiola "podrá ser lo que quiera ser, hasta presidente del Barça" o según apostilla el responsable de la información, "de la Generalitat".

Por su parte, Valentí se posiciona en política del mismo lado que su hijo al explicar que "Cataluña mayoritariamente quiere ser independiente y es tan fácil como que nos dejen votar y si sale el 'no' lo apoyaremos igual".

"No entiendo por qué Rajoy no se quiere sentar a dialogar, eso demuestra que es muy cortito, tiene una idea fija y no sabe ver a la nación por el camino que va, no supo verlo cuando Mas fue a verle a plantearle las necesidades de Cataluña y las tiró a la papelera, y ahora a Puigdemont le están dando portazo", reflexiona.

Valentí Guardiola concluye asegurando que prefiere una solución en la que "se pueda dialogar para llegar a una solución intermedia y que no haya odio en ninguna de las dos partes implicadas", finalizando con la afirmación de que "nosotros no queremos marchar de España, queremos ser nosotros y ser como si fuéramos dos hermanos".