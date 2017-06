El fondo de Abu Dhabi se cuela en LaLiga: el proyecto del debutante Girona

El Manchester City, del que es dueño, tendrá un experimento en España

El club inglés ya hizo algo parecido en Australia, EEUU, Uruguay y Japón

El Girona subió de manera directa a Primera el 4 de junio. Imagen: Atlas.

El 4 de junio el Girona hizo historia al conseguir por primera vez el ascenso a LaLiga Santander. La modesta escuadra catalana, tras un intento fallido por poco en 2016, derribó la última barrera y subió a la máxima categoría en el segundo puesto de la Liga 1, 2, 3. La vida de los gerundenses cambiará de manera notable, pero no solo por eso.

Tal y como cuenta El Mundo, el fondo de inversión soberano de Abu Dhabi que posee el Manchester City de Pep Guardiola negocia la compra del Girona. Las negociaciones están muy cerca de cerrarse y solo falta una firma, una serie de trámites y anuncios para que se convierta en realidad un punto y aparte en la historia del club, que rozó la desaparición en 2014.

City Football Group (CFG), el holding del fondo de Abu Dhabi, cerrará el inicio de un proyecto que se pensó desde el triunvirato Mediapro-Media Base Sports (agencia de Mediapro)-Manchester City. El club inglés desembarca en España, un paso porterior al que fraguó con la cesión de diferentes jugadores a la escuadra gerundense en los últimos años. Se trata del sexto equipo que adquiere, tras el New York City (EEUU), Melbourne City (Australia), el Torque (Uruguay) y el 20% del Yokohama Marinos (Japón) y, por supuesto, el propio City.

El Girona tendrá una inyección de 40 millones de euros. Pere Guardiola, que controla Media Base Sports, ya ha ayudado al club en las últimas fechas sin entrar en su consejo de administración, algo que sí podría producirse este verano. La idea es que, consolidado el acuerdo, lleguen más jugadores a Montilivi.

Existen varios retos pendientes para un Girona que, después de salvarse de la liquidación y de sobrevivir a un concurso de acreedores, busca progresar económica y deportivamente. Su presidente, Delfí Geli (exjugador de Barcelona, Atlético o Alavés, futuros rivales del Girona el próximo curso), los marca aunque llamando a la sensatez: "Estamos trabajando para tener campos de entrenamiento para el primer equipo y la base, también en la instalación de gradas anexas para llegar a 12.000 o 13.000 espectadores, mejorar la iluminación y cambiar el césped".

Lo que marcará cono una línea roja será la entidad del club: "La identidad del Girona no corre peligro alguno. No está en duda, todo lo contrario". Y, a pesar de los rumores, no quiere lanzar un mensaje de euforia: "Veremos qué nos depara el futuro, pero ahora mismo la única relación que hay con el City es que nos ha ido cediendo jugadores que consideraba que nos podían ayudar".

En lo deportivo, el Girona ha hecho los deberes. Quique Cárcel, compañero de Iván de la Peña o Celades (seleccionador sub 21) en el filial del Barça, se hizo cargo de la parcela y se colocó en el banquillo a Pablo Machín. En 2015 y 2016 cayó en los playoffs, pero este año ha acortado los plazos obteniendo el ascenso directo. Ante sí, tiene la posibilidad de una nueva etapa tras 87 años de trayectoria en un segundo plano del fútbol español.