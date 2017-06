Ernesto Valverde ordena el fichaje de Paulinho para el centro del campo del Barça

Uno de los grandes objetivos del Barcelona de cara a la próxima temporada es reforzar el centro del campo, uno de los handicaps que tuvo el equipo azulgrana la pasada campaña.

Por eso el club culé se ha puesto manos a la obra para reforzar una posición que no es fácil para cualquiera futbolista que venga a Can Barça. Los últimos casos de Arda, Rafinha o Denis no han funcionado.

Según informa Sport, Valverde quiere otro tipo de centrocampista, más físico, y habría dado el OK al fichaje de Paulinho, brasileño ex del Tottenham que lleva jugando en el Guangzhou Evergrande de China desde el año 2015.

Hace unos días se pudo ver al director de fútbol del Barcelona, Raül Sanllehí, en la ciudad de Sao Paulo, donde se le vio el pasado miércoles con los agentes del jugador brasileño.

El propio jugador lo ha confirmado en una entrevista a Globosporte. "Ha habido contacto con mi representante. Ha habido oferta y sé que estamos hablando. Me encuentro en un momento muy feliz en mi vida y en mi carrera. Estoy muy feliz de que un gran club como el Barcelona se interese en mí, no tiene precio", declaró.