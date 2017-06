La estrategia de Florentino Pérez con el futuro de James Rodríguez

James Rodríguez celebra un gol con el Real Madrid. Imagen: EFE

James Rodríguez sigue siendo un activo muy importante en el Real Madrid. El colombiano es uno de los jugadores blancos con más calidad en sus piernas, pero no ha sabido convencer a Zidane con su juego y seguramente tenga que buscarse equipo para el siguiente curso.



Aunque de boca del Real Madrid, como es lógico, no ha salido nada acerca de una posible salida de James Rodríguez. De hecho, Zidane confirmó tras el final de temporada que contaba con él para la nueva temporada.

Pero James sabe que será muy complicado hacer cambiar de opinión a Zidane, que se decantó a favor de Isco en el tramo final de la pasada campaña, donde el club conquistó un doblete (Liga y Champions) que no lograba desde la época de Di Stéfano.

Además, desde el club han confirmado que James no tiene ninguna oferta y todo hace indicar que el Real Madrid no lo regalará. Costó 80 millones y no lo dejarán salir por menos.

"No tenemos ofertas por nadie y menos por James Rodríguez. Yo leo cosas y me quedo muy sorprendido. No hay prevista la salida de ningún jugador. Zidane quiere quedarse con todos", aseguró Florentino Pérez hace unos días en su entrevista a Marca.

Con todo esto, Florentino Pérez no quiere venderle y si confirma alguna oferta (aunque en estos momentos no la haya) disminuiría el valor de uno de los futbolistas blancos por los que puede ingresar más dinero.