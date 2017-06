Koikili, ex del Athletic, denuncia 'bullying' por parte de Bielsa durante su etapa en el club

koikili, durante su época en el Athletic Club. Imagen: Reuters

Koikili Lertxundi fue jugador del Athletic Club durante cinco temporadas, en donde coincidió con el entrenador Marcelo Bielsa. El lateral zurdo cuenta su mala experiencia con el técnico argentino.

En una entrevista a Mundo Deportivo, Koikili habla del trato recibido por Marcelo Bielsa en su etapa como entrenador del club vasco. "Yo ilusionado y de repente el primer día nos comunica a unos cuantos que no cuenta con nosotros y encima nos aparta. Nos da además el consejo de lo mejor es que os piréis porque si no vais a pasarlo muy mal", confesó.

"Sabía que no iba a jugar nada, como así fue, pero conseguí, a pesar de estar apartado, entrar en 17 o 18 convocatorias. Pude estar en el banquillo en Mánchester, en Lisboa, en París", declaró.

Al preguntar si estaba apartado, Koikili comentó que "sí y además de manera ilegal, que yo no lo sabía. O sea un 'bullying' en toda regla. Sufrir eso en el Athletic fue muy duro. Lo pasé muy mal, encima tocado de la rodilla. Lo pasé de puta pena. Pensé entonces si me voy, no voy a cumplir mi palabra", aclaró.

"A mi me sorprendió que a nivel moral se permitiera eso en el Athletic. Me parecía muy fuerte y más desde una directiva en la que el que está de presidente es jugador, vizcaíno, capitán y seguramente podría tener más sensibilidad que un empresario. Fue muy duro para mí y aceptar que estaba solo", dijo.