La Operación Salida en el Real Madrid coge forma: Danilo, Coentrao, Pepe y Morata, tras los pasos de Mariano

Mariano, primera salida del Real Madrid. Imagen: Twitter

La Operación Salida del Real Madrid va cogiendo forma. En el club piensan dar salida a varios jugadores antes de que comience la pretemporada el 10 de julio. Si no es así, la idea es que no viajen a la gira americana.



Primero ha sido con Mariano Díaz. El Real Madrid le vendió este pasado viernes al Lyon y se aseguraría el 40% en una futura venta del delantero dominicano. Los siguientes en salir serán: Danilo, Pepe, Morata y Coentrao.

En cuanto a Danilo, el brasileño se irá del Real Madrid siempre que llegue una buena oferta. No saldrá por menos de 20 millones. El club blanco se gastó 30 y si la Juventus no sube su oferta de 15 millones no saldrá.

Pepe, que ya no es jugador del Real Madrid, hará oficial en las próximas horas su nuevo equipo. El portugués tiene al PSG y al Besiktas como grandes candidatos para su fichaje.

Coentrao está a un paso de marcharse al Sporting de Portugal. Según A Bola, esta próxima semana puede ser clave para la salida definitiva del lateral portugués. Theo será presentado en los próximos días y será su sustituto.

Por último está Morata, decidido a salir del Real Madrid. El club no tiene prisa con este tema y no dará facilidades al Manchester United para su traspaso. Será seguramente el jugador que más tarde en salir. La idea de Mourinho es poder contar con él para la Supercopa Europea del 8 de agosto.