Guti afirma que "tenemos buena plantilla para optar a la Liga y hacer algo en Europa"

Madrid, 6 nov (EFE).- El centrocampista del Real Madrid José María Gutiérrez "Guti" admitió hoy que su equipo está "en una racha negativa de resultados que hay que acabar cuanto antes" y destacó la sintonía que hay entre los jugadores "dentro y fuera del campo" para poder optar "a ganar la tercera liga y hacer algo bueno en Europa".

"Si algo tiene este equipo es el bloque, que todos nos llevamos muy bien. Por encima de cosas que han podido pasar, este equipo tiene esa cosa grande, que dentro y fuera nos llevamos muy bien. Tenemos buena plantilla para poder optar a las tres competiciones, hemos ganado dos ligas y creo que podemos optar a la tercera y hacer algo buena en Europa", comentó

Guti compareció hoy en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas al término del entrenamiento del equipo tras la derrota ante el Juventus en la Liga de Campeones (0-2) y reconoció que anoche el equipo mostró "nerviosismo para intentar llegar lo antes posible a puerta", pero no "impotencia".

"Esperemos que ésta sea la racha negativa y que a partir de ahora empecemos a ganar cosas. Queda mucha liga, mucha Champions y creo que el Real Madrid va a pasar a octavos. Es muy precipitado sacar conclusiones en el momento en el que estamos", añadió.

Cuestionado sobre la forma en la que se colocó la barrera para defender la falta que supuso el segundo gol de Del Piero, el segundo capitán explicó que en el último entrenamiento a puerta cerrada ensayaron varias opciones de hacerlo.

"Iker tenía las dos opciones, no hay que darle mayor importancia. Ni la culpa es del míster, ni de Iker, es de todos. Si te encajan un gol todos tenemos nuestro cachito de culpa. Se decidió hacerlo así. El mea culpa de Iker es el de todos. Cuando ganamos ganamos todos y cuando perdemos perdemos todos", afirmó.

Preguntado también por la diferencia que puede existir entre su equipo y el Fútbol club Barcelona, líder de la Liga e invito en la Liga de Campeones, Guti fue bastante claro.

"No se si estamos lejos o no del Barcelona, pero la realidad es que en do años consecutivos hemos sigo campeones de liga. Si eso es estar lejos de un equipo que ha estado por detrás de ti... El más regular en dos años ha sido el Real Madrid, no creo que estemos tan lejos de ellos y a nivel de Europa no creo que tengamos que envidiar nada a ningún equipo", comentó.

Pese a reconocer que están encajando "muchos goles en casa", el jugador insistió en que el equipo trabaja "para mejorar defensiva y ofensivamente" y "tiene ganas de empezar a jugar bien y a ganar partidos"

"El mejor momento lo vamos a tener el sábado ante el Málaga. No nos lo van a poner fácil, pero nuestra actitud debe ser positiva desde el principio. Intentar hacer un gol pronto y desplegar nuestras virtudes que creo que tenemos muchas. Las dudas que puede tener el aficionado se las debemos despejar en el terreno de juego", señaló.