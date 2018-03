Fútbol.- Gurpegi (Athletic): "Tenemos que ser más agresivos y contundentes en defensa"

El jugador del Athletic Club Carlos Gurpegi explicó que, tras cinco derrotas consecutivas, el equipo rojiblanco debe ser "más agresivo y contundente" en defensa porque recibe goles "con mucha facilidad", por lo que apostó por "volver a ser prácticos" ante el Mallorca el próximo domingo.

"Tenemos que intentar que no nos lleguen y que no nos hagan peligro porque el equipo tienen capacidad ofensiva para poder marcar", apuntó el de Andosilla, que se mostró de acuerdo con que el equipo ha perdido la fortaleza defensiva por la que destacó la pasada campaña.

Por ello, indicó que "está claro que si algo tuvimos fuerte el año pasado fue el sistema defensivo". "Éramos un equipo que jugaba muy junto y este año eso nos está fallando un poco porque nos están metiendo muchos goles. Para salir de abajo lo principal estar defensivamente fuerte porque está claro que nuestras opciones arriba vamos a tener, tanto en el juego como a balón parado. El domingo tenemos que ser un equipo muy serio y compacto", subrayó.

Gurpegi destacó que en el estadio balear "se tiene que ver que venimos de cinco derrotas y que la necesidad es muy grande y que el equipo está jodido" y reconoció que la situación de este año del Athletic le recuerda a la de años atrás "por ver la clasificación", pero por nada más, ya que insistió en que "ésta es otra temporada y hay muchos cambios de jugadores y cuerpo técnico".

"Lo peor que me ha tocado vivir en el fútbol es estar jugándonos el descenso hasta la última jornada y no me gustaría volver a vivir esa situación. Quedan partidos para llegar a final de temporada desahogados y sin esa presión, y el mejor momento para empezar es en Mallorca como ya hicimos un año con un 0-1. ¿Por qué no se puede repetir la historia?", advirtió el futbolista navarro.

De todos modos, Gurpegi cree que el enfrentamiento ante el equipo de Gregorio Manzano será "duro", por las características de los jugadores rivales. "Si juegan Aduriz o Webó, que son jugadores de mucha pelea, a los defensas que jueguen les van a dar mucha guerra", avisó.

"También destacan jugadores como Arango, que tiene mucha calidad y facilidad para meter goles. Es un equipo fuerte en la estrategia y tendremos que estar muy atentos. Si podemos salir de la primera línea con el balón controlado creo que vamos a tener espacios para poder hacerles daño", concluyó.