Fútbol.- Juanma (Betis) se muestra dispuesto a jugar "por la izquierda" en el partido ante el Numancia el domingo

6/11/2008 - 14:16

El centrocampista del Betis Juanma se mostró hoy dispuesto a jugar "por la izquierda" en el partido ante el Numancia del próximo domingo, aunque aseguró que se encuentra "más cómodo" jugando por la derecha.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

No obstante, admitió que lo que quiere "es jugar siempre y apoyar" a su equipo, estando, en todo momento, a disposición del técnico verdiblanco, Paco Chaparro, quien podría darle la titularidad frente a los sorianos, ocupando el hueco dejado por el sancionado Sergio García.

Y es que la banda izquierda no es una demarcación extraña para Juanma, que ya actuó en ella durante su estancia en el Málaga B. "Es una posición en la que he jugado otras veces, aunque los últimos años he jugado por la derecha. Es distinto, pero lo importante es dar lo que me pide el 'mister'", afirmó.

Aún así, el futbolista, que ya jugó en Copa ante el Castellón, se mostró ilusionado por volver a disputar cuantos más partidos mejor, aunque sabe que aún no ha recuperado su estado físico pleno, tras la lesión padecida meses atrás.

"Pero --añadió-- si el equipo pierde no puedo irme contento. Estoy cerca de estar al cien por cien. Me falta más ritmo de partidos y el otro día, en Copa, los 90 minutos se me hicieron un poco largos, pero con la intensidad de los partidos lo estoy consiguiendo", aclaró.

Por otro lado, Juanma elogió a la plantilla verdiblanca, resaltando el esfuerzo realizado por sus compañeros en cada partido. "Todos estamos preparados para, cuando el entrenador nos dé la posibilidad, estar a su disposición. Lo importante es que tenemos una plantilla con dos jugadores por puesto, por lo que el 'mister' puede decidir", refirió.

Por último, Juanma lamentó la derrota por 0-3 del pasado domingo ante el Deportivo. Veníamos de una buena racha con dos partidos ganados en Liga y uno en Copa. Yo percibía en el ambiente que había ganas de vencer al Deportivo, porque llevaban tiempo ganando aquí", concluyó.