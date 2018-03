Fútbol.- Calleja (Málaga): "Soy optimista, pero sé que la dificultad de ganar en el Bernabéu es muy grande"

El lateral zurdo del Málaga Javier Calleja se mostró hoy optimista sobre el partido de la próxima jornada liguera ante el Real Madrid, aunque recordó que "la dificultad de ganar en el Bernabéu es muy grande".

Y es que Calleja tiene ganas de quebrar la mala estadística de los costasoleños en el feudo blanco, donde el club malacitano no ha ganado nunca desde su refundación. "Yo no he ganado allí nunca y tendremos que hacer las cosas muy bien para sacar los puntos. Pero vamos con todas las ganas del mundo y arropados por mucha gente", refirió.

De la misma manera, el ex cantarano madridista elogió al plantel que dirige Bernd Schuster, pese al revés que le endosó ayer la 'Juve'. "Los jugadores que tiene el Madrid son de los mejores de la Liga. En cualquier despiste te pueden sentenciar el encuentro. En su campo es muy difícil sacar los puntos pero creo que, si nos adelantamos en el marcador, eso va a jugar en su contra, y si logramos que no creen ocasiones en los primeros minutos les puede pasar factura", manifestó.

Igualmente, Calleja reconoció que una de las bajas que presenta el plantel madrileño, la del extremo holandés Robben, les vendrá bien a los hombres de Antonio Tapia. "Robben es el más desequilibrante que tienen en el uno contra uno, y que se quede fuera nos viene bien a nosotros", afirmó.

En resumen, el futbolista piensa incluso en cuál puede ser la clave para batir al Real Madrid. "El equipo está mentalizado para sacar algo positivo de allí. Tenemos que hacer un partido en el que no se encuentren cómodos y estar serios atrás, porque ellos hacen gol casi en todos los partidos. Ayer con la 'Juve' vimos que no se ha visto al mejor Madrid y eso nos da fe", concluyó.

En parecidos términos se expresó su compañero de filas Weligton, que también confía en inaugurar la cuenta de victorias del Málaga en sus desplazamientos al Bernabéu. "Hay que estar listos porque el Madrid es un gran equipo, y habrá que hacer lo mejor para sacar los tres puntos, porque no vamos a Madrid para perder. Tenemos que trabajar mucho y pensar en ganar solamente", espetó.

Por lo demás, los jugadores del Málaga llevaron a cabo hoy una sesión liviana de entrenamiento en el anexo de La Rosaleda, sin grandes novedades reseñables. Los lesionados Salva y Rossato causaron baja en el seno de un grupo, que efectuó carrera continua, ejercicios físicos y partidillos de fútbol-tenis. Jesús Gámez participó con normalidad y, por lo tanto, no se prevé que tenga problemas para jugar ante el Real Madrid.