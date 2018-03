Maradona confirma que no contará con Messi para los próximos amistosos

Barcelona, 6 nov (EFE).- Diego Armando Maradona, nuevo seleccionador argentino, aseguró hoy en Barcelona que respetará el acuerdo alcanzado entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y el Barcelona para no convocar a Lionel Messi para los próximos partidos amistosos.

"No podemos contar con Leo por la cláusula con el Barcelona", explicó Maradona, "porque nosotros no podemos pasar por encima de nadie", en referencia al acuerdo existente entre la AFA y el club español para que Messi no sea convocado para el próximo encuentro amistoso de Argentina, el 19 de noviembre ante Escocia en Glasgow, después de que el Barcelona permitiese a Messi disputar los Juegos Olímpicos de Pekín pese a una resolución del TAS a favor de la entidad azulgrana.

Acompañado de su colaborador, el ex seleccionador argentino Carlos Bilardo, Maradona pasó unas horas en Barcelona para charlar durante aproximadamente cuarenta minutos con Messi en un hotel.

Al término del encuentro con Messi, Maradona explicó que ha pasado por la capital catalana para "hablar con Messi y decirle lo que pensamos, se lo hemos dicho y nos vamos contentos".

Maradona celebró que Messi quiera "jugar todos los partidos", una intención que "nos deja muy tranquilos a todos".

Messi apenas estuvo cuarenta minutos reunido con Maradona y Bilardo, ya que llegó al hotel donde se alojaban los dos técnicos poco antes de las dos de la tarde y lo abandonó a las 14.40, aproximadamente.

Maradona, en cambio, no se entrevistó con ningún responsable del Barcelona. El presidente del club, Joan Laporta, participó hoy en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, en un acto contra el racismo en el mundo del fútbol.

Tras reunirse con Messi, Maradona y Bilardo se dirigieron al aeropuerto de El Prat para viajar, presumiblemente, con destino a Liverpool, donde tienen previsto entrevistarse con Javier Mascherano, argentino del equipo inglés.