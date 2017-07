Osasuna se planta y no negociará ninguna venta de jugadores con el Athletic

El vicepresidente de Osasuna, Alfonso Ramírez, ha asegurado este sábado que mientras permanezca la actual directiva, "Osasuna no negociará por ningún jugador con el Athletic Club de Bilbao".

De esta forma se ha pronunciado en una rueda de prensa en la que, acompañado por otros miembros de la junta, ha explicado el motivo de la ruptura de relaciones deportivas con el Athletic, tras el pago en LaLiga por parte del club bilbaíno de la cláusula de rescisión del canterano rojillo, Jesús Areso.

Según recoge Osasuna en su web, ha remarcado que el hecho de que "un equipo de fútbol fiche a otro jugador, es el día a día", ese "no es un problema", sino "cómo se hace y por qué se hace".

"La posición de fuerza que ha tenido Osasuna con Álex Berenguer ha sido el motivo del distanciamiento entre ambas entidades", ha apuntado, tras lo que ha señalado que "ofrecerle a un chico de 17 años (Areso) un salario que ni siquiera los jugadores del primer equipo de Osasuna lo tienen es una posición muy complicada para este club y lo deja vendido prácticamente".

Ha comentado que cuando la cláusula que puede tener un jugador de Osasuna parece alta, el Athletic les llama para negociar pero cuando es lo suficientemente baja, "la paga y hasta luego". "Los acuerdos no son cuando yo creo y cuando no creo pago la cláusula y me llevo al jugador", ha sostenido Ramírez, quien ha afirmado que "Osasuna no se siente respetado".

También ha reconocido que les causó "gran sorpresa" la llamada de Jon Berasategui para decir que iban a ejecutar la cláusula, ya que no tenían interés en vender a Areso y había un acuerdo verbal con su representante y su familia.

A continuación ha explicado la decisión que ha tomado la junta directiva en el caso de jugadores de Osasuna que sean cedidos a otros equipos y recalen finalmente en el club bilbaíno. Así ha dicho que: "mientras esta junta directiva permanezca, Osasuna no negociará por ningún jugador con el Athletic".

A partir de ahora, el club vizcaíno deberá depositar la cláusula correspondiente en LaLiga y a partir de ahí, será jugador del Athletic. Además, por unanimidad, han decidido que cualquier jugador que sea traspasado de Osasuna a otro equipo, llevará una cláusula en la cual el club recibirá una compensación económica si este jugador volviese al Athletic por la razón que fuera.