Diouf cree que Santos está "secuestrado" por la policía española

6/11/2008 - 22:39

El presidente del Olympique de Marsella, Pape Diouf, considera "inaceptable" la decisión de la Fiscalía española de proponer ocho años de cárcel al aficionado Santos Mirasierra por los incidentes en el estadio Vicente Calderón durante el partido de 'Champions' que les enfrentó al Atlético de Madrid.

MARSELLA (FRANCIA), 6 (EUROPA PRESS)

"Mis primeros sentimientos son de desolación y de tristeza. En una situación donde es necesario recordar que los primeros culpables son los policías españoles que cargaron de manera salvaje contra nuestros aficionados y que encontraron en Santos a un cabeza de turco", subraya el mandatario galo en declaraciones a la web de su equipo, que recoge Europa Press.

Y es que Pape Diouf recalca que desde Marsella siguen apoyando a Santos, al que consideran que está secuestrado en España. "No hay día que no nos preocupemos por su situación. Julien Fournier, secretario general del club, pasa gran parte de su tiempo colgado al teléfono con personalidades francesas, aficionados y autoridades consulares y diplomáticas francesas en Madrid. El club está movilizado y no dejará de estarlo hasta que Santos deje de estar en las manos de los que lo secuestran. Ya que, es necesario llamar eso por su verdadera palabra: secuestro", señaló el directivo.

El mandatario del Olympique no comprende por qué una petición de tantos años de cárcel. "Pensar que Santos pueda ser condenado a ocho años de prisión con todo lo que sabemos de este episodio, eso me parece sobrepasar el entendimiento", comentó.

Además, Pape Diouf destaca que "España hizo de este asunto un tema nacional", algo que ellos no han hecho en tierras francesas, al tiempo que no duda en criticar las manifestaciones de la afición del Atlético por el penalti decretado ante el Liverpool esta jornada, en las que "acusan a Platini" de esta decisión.