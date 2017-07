Zidane confirma que el Real Madrid fichará a un delantero centro

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha realizado su primera rueda de prensa en Los Ángeles antes de enfrentarse este domingo al Manchester United en la International Champions Cup.

Lo más llamativo de la rueda de prensa es que Zidane ha confirmado que el Real Madrid necesita un delantero que sustituya a Morata. "Morata nos aportó muchísimo. Esto de momento es así y de momento nos falta un delantero. Luego veremos, va a volver Cristiano, está Borja, y hasta el 31 veremos", declaró.

"Estoy contento, llegamos al partido con buenas sensaciones después de 10 días de entrenamientos. Los jugadores tienen ganas de jugar. Afrontamos la temporada como siempre, lo que hicimos ha sido fantástico pero nos jugamos los primeros trofeos dentro de muy poco. Esperamos hacerlo de la mejor manera e intentaremos ganarlo todo. La idea no va a cambiar, los títulos son los que nos motivan", señaló el técnico francés en rueda de prensa.

El técnico del Madrid habló de lo que será el primer encuentro para su equipo en esta pretemporada, el duelo frente al Manchester United y también tuvo palabras para el actual entrenador del conjunto inglés, José Mourinho. "Queremos hacer un buen partido, es nuestro primer encuentro. Todos los jugadores van a tener minutos, espero que no se lesione nadie. Mañana lo tenemos que dar todo y el resultado no me va a importar. Mourinho es un entrenador que conoce muy bien el fútbol, trabajar con él fue una gran experiencia", aseguró.

Respecto a la estancia de los madridistas en UCLA, Zidane se mostró muy satisfecho. "Los jugadores estamos recibiendo mucho cariño de todos los aficionados. Sabemos que en España esto es muy importante pero fuera también. Hay mucha gente detrás de este equipo, estamos contentos y muy orgullosos", declaró.

Sobre el futuro de Danilo, Zidane fue claro a pesar de que no hay confirmación oficial del Madrid. "Danilo se fue. Veremos cómo lo vamos a manejar, hay 28 jugadores con nosotros, somos muchos", añadió sobre un posible recambio.

El futuro de Danilo podría estar ligado al Manchester City. "Hay opciones de que vengan más jugadores, pero hasta que el acuerdo no esté cerrado y por respeto a los otros clubes, no diré más, pero Danilo es una de las opciones que barajamos", indicó Guardiola la pasada semana.