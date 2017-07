Pino Zamorano, exárbitro de Primera, desvela las presiones y el funcionamiento de la RFEF bajo el mando de Villar

Imagen: Reuters

Alfonso Pino Zamorano, exárbitro de Primera División, ha realizado unas sorprendentes declaraciones en las que habla del funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo el mandato de Ángel María Villar.

En una entrevista concedida a El Español, Pino Zamorano relata las presiones y 'mordidas' de Villar. "A mí me votó gente de toda España que ni me conocía. Todo está dirigido. A partir de ese momento se pone en marcha toda la maquinaria de la Federación, en este caso por delegación el comité técnico de árbitros con las territoriales. Se dice: 'hay que votar a este, a este, a este, a este y a este para que en toda España salgan de asambleístas los que queremos nosotros'", relata Zamorano de su etapa como asambleísta de la RFEF.

"Fuera del estamento arbitral no te puedo decir, pero a los árbitros se nos orienta para votar a Villar. Al final las elecciones las ganamos los árbitros. Unas de las pretensiones que tenía Villar antes de las elecciones de este año era aumentar los votos de los árbitros porque son votos que él tenía controlados", declaró.

"Hace unos años López Nieto hizo unas declaraciones contra Villar y en una reunión de árbitros nos pasaron un texto en su contra porque querían echarlo del cargo que tenía. Estábamos sentados juntos Pérez Lasa, Daudén Ibáñez y yo. Ellos no lo firmaron, yo en un principio tampoco lo iba a firmar, pero al final me asusté y firmé el texto", continuó.

"Cuando acabó la temporada, Pérez Lasa, que iba a ser árbitro internacional, dejó de serlo y metieron a Velasco Carballo. Y Arturo Daudén Ibáñez, que era top class y podía pitar una final de Champions, lo bajaron a Segunda (el propio Daudén, en Twitter, ha confirmado todo lo afirmado por Pino zamorano excepto su descenso a Segunda). Eso lo he vivido yo, que no me lo ha contado nadie. O estás conmigo o estás contra mí."

Pino Zamorano confiesa como, después de ser ascendido a Primera División en 2001, le pidieron "un cinco por ciento de lo que ganaba en concepto de representante arbitral". "Yo subo a Primera División con toda la ilusión del mundo y cuando ves que gente de la que te ha apoyado se sienta contigo y te dice que le tienes que dar el cinco por ciento en concepto de eso, de representación arbitral, pues te quedas estupefacto", añade.

"Si al final consigues ser el representante arbitral de dos árbitros y dos asistentes en Primera División es un cinco por ciento de 200.000 euros sin hacer absolutamente nada más que ir allí (a la RFEF) a decir que 'este chico es muy bueno', pues al final te cae un dinerillo", afirma desvelando que es una 'mordida' que pagan los árbitros para ascender en en su carrera.

En cuanto a los amaños de los partidos, Zamorano se mostró tajante con este asunto. "Que yo sepa no, al menos conmigo no. Yo soy militar de carrera y para mí, dos más dos son cuatro y si algún día alguien me hubiese dicho que tiene que ganar uno u otro, te puedo asegurar que lo hubiese denunciado", finalizó.