Límite salarial, impuestos de lujo...el plan de la UEFA para pinchar la burbuja del fútbol

El organismo europeo quiere acabar con el despilfarro en los fichajes

No cabrían en este modelo operaciones como las de Neymar y Mbappé

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Imagen: EFE.

Con el posible fichaje de Neymar por el PSG, el concepto de Fair Play Financiero ha salido de nuevo a la palestra. Sancionado en 2014 y resarcido hace tan solo tres meses (en paralelo al Manchester City), el club galo pretende reventar el mercado para fichar al del Barcelona por los 222 millones de euros de su cláusula, pero el conjunto de normas de la UEFA son un corsé que, a riesgo de no servir de contención total (ahí está también el 'affaire Mbappé', con la posibilidad de que salga del Mónaco rumbo al Real Madrid por 180 'kilos'), podría aumentarse para acabar con los fichajes multimillonarios y la burbuja de aumento de precios en el mundo del fútbol. EN DIRECTO | Siga el mercado de fichajes de la temporada 2017-2018.

Cuenta La Gazzetta dello Sport que el organismo europeo, en su nueva etapa con Aleksander Ceferin al frente, quiere declarar una guerra total al despilfarro en el fútbol del 'Viejo Continente'. En base a esto, quiere ampliar y endurecer las normas del Fair Play Financiero, darle una vuelta de tuerca más al mercado.

En la actualidad, el FFP (por sus siglas en inglés) aboga por que los clubes no gastan más de lo que tengan para que no se endeuden. Solo se contemplan 'infracciones' si están avaladas por los propietarios y sí se eximen las inversiones en fútbol base y formativo. Es decir, apuesta y obliga a una racionalidad en las compras, a un desarrollo asequible y proporcionado a las economías de las escuadras. Fichajes de cientos de millones no congenian en esta directriz de la UEFA, por lo que se estudia dar un paso más profundo.

El primer aspecto a implantar sería un impuesto de lujo sobre los fichajes y/o los sueldos de los jugadores que estaría totalmente vinculado a la cantidad pagada por el futbolista en cuestión: a más fichaje, más impuesto a pagar. Queda por saber, eso sí, la aplicación de esta tasa: se plantean opciones como cederla a los clubes, a las federaciones, a los premios de la Champions...

En segundo lugar, se obligaría a establecer un límite salarial a los clubes, con diferentes escalones que no se podrían rebasar y que obedecerían al valor y a la experiencia de los futbolistas. Se trata de una medida de ahorro en lo relativo a las nóminas de los equipos y acabaría con regateos en las negociaciones y traspasos que tuviese su razón de ser en la simple subida de emolumentos.

Por último, y no menos importante, limitar el mercado de fichajes. En este punto se intentaría imponer un número concreto y máximo de fichajes por ventana de mercado, así como una restricción a las cesiones (se piensa en dejarlas solamente para jugadores jóvenes).

Son, hasta el momento, ideas en la mente de la UEFA como organismo. Es el primer boceto de un paquete de normas que puede poner patas arriba un mercado de fichajes que, cada vez más, está acostumbrando a los aficionados al pago de cantidades abultadas por todo tipo de jugadores.