Valverde: "Nos tenemos que recuperar de la derrota y tirar hacia adelante"

17/08/2017 - 2:20

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que su equipo tiene que recuperarse "desde el punto de vista anímico" de la derrota en la vuelta de la Supercopa de España ante el Real Madrid (2-0; 5-1 global) y "tirar hacia adelante", para lo que resultará fundamental "encontrar un equilibrio en el juego" con el que consigan resultados.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Es verdad que hemos perdido este título, pero nos tenemos que recuperar pronto de la derrota porque empieza LaLiga. Este era un título que los dos equipos queríamos, ellos lo han conseguido y les felicitamos. Nos tenemos que centrar en el campeonato y tirar hacia adelante, porque no nos queda otra", indicó Valverde en rueda de prensa tras perder el primer título de la temporada, la Supercopa de España, ante el Real Madrid.

El técnico del Barça aseguró que "por momentos" el Real Madrid fue superior, especialmente en el inicio y final del primer tiempo, cuando llegaron los goles de Asensio y Benzema. "Entre medias hemos tenido posibilidades de meternos en el partido y no lo hemos conseguido. Ellos han tenido un punto de energía más, sobre todo en la presión, y nos han penalizado mucho las pérdidas", comentó del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu.

Para el 'Txingurri', en el mundo del fútbol "todo son pruebas permanentes" y, por tanto, "las dificultades pueden llegar en un momento u otro", en referencia a las dos derrotas frente al eterno rival y la inesperada salida de Neymar. "Han ocurrido cosas que han afectado al equilibrio, tenemos que trabajar en ello para cambiarlo y conseguir resultados. En ese sentido es un momento de dificultad, pero no hay otra fórmula que mirar hacia adelante", mencionó.

"La Supercopa de hoy ya ha pasado. No hay ningún equipo invencible. La certeza en el fútbol es que todos vamos a perder algún día, también el Real Madrid", valoró el míster vasco, para el que el rendimiento de Denis Suárez en el Barça, con "más o menos minutos", determinará si finalmente puede ser en un futuro esa pieza clave en el campo que ocupaba Andrés Iniesta.

Dicho lo cual, la clave para que el equipo azulgrana consiga salir de esta delicada situación estará, según Valverde, en "encontrar un equilibrio en el juego" que les permita conseguir resultados. "Lo que hace falta es ganar. Está claro que cuando se produce una derrota y el rival ha sido superior a ti, no tenemos ningún reparo en reconocer sus méritos. Ha ganado este título, por momentos ha jugado mejor que nosotros y les felicitamos, pero el año es largo", añadió prudente.

"Tenemos que recuperarnos sobre todo desde el punto de vista anímico, las circunstancias han cambiado y si se incorporan más jugadores volverán a cambiar. El Madrid no ha sufrido tantos cambios como nosotros, está en un momento de forma y anímico mejor, pero esto puede pasar de un lado a otro. Nos interesa ir ganando, empezar bien la temporada, rearmarnos, y esto es largo, el fútbol depende de si el balón entra o no entra", reiteró el ex técnico del Athletic.

Por último, preguntado por el delantero uruguayo Luis Suárez, que disputó los últimos minutos con molestias, el entrenador culé explicó que "es un golpe en la rodilla", pero deberán esperar a mañana para "valorar la situación". Además, reconoció desconocer "con sinceridad" la situación de los posibles fichajes blaugranas, Coutinho y Dembele.