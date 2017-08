Pep Segura: "Coutinho y Dembélé están cerca"

17/08/2017 - 2:27

El mánager deportivo del FC Barcelona, Pep Segura, confirmó que los futbolistas Coutinho, del Liverpool, y Dembélé, del Borussia Dortmund, "están cerca" de llegar a la Ciudad Condal para convertirse en nuevos jugadores blaugranas, instantes después de perder la Supercopa de España ante el Real Madrid.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Tras la finalización del partido en el Santiago Bernabéu correspondiente a la vuelta del primer título oficial en juego para el FC Barcelona, el mánager deportivo culé afirmó que el centrocampista brasileño Philippe Coutinho y el atacante francés Ousmane Dembélé "están cerca" de vestir la elástica azulgrana.

Además, Pep Seguro quiso dejar claro que pese a que la llegada de ambos jugadores está cerca de producirse, no se les puede catalogar de fichados. "No se puede decir nada hasta que no esté cerrado", añadió.

A los fichajes de Nélson Semedo, quien ya ha debutado en el día de hoy como culé y Paulinho que será presentado este jueves, la secretaría técnica de Camp Barça está trabajando en incorporar a dos futbolistas de talento y así hacer olvidar la marcha de Neymar.