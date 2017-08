Vértigo en el Barcelona: Messi aún no ha firmado y el 1 de enero sería libre para negociar con otro club

Pep Segura, responsable deportivo del Barça, añade confusión al tema

El caso Neymar podría generar dudas en la estrella argentina

Messi, durante la derrota del Barça ante el Real Madrid en la Supercopa de España. Imagen: Reuters

El Barcelona está atravesando momentos duros. Como reconoce Piqué, quizá los peores desde la última década. "Por primera vez me siento inferior al Real Madrid", dijo ayer tras perder la Supercopa de España en el Bernabéu. Los culés cayeron con una mala imagen. Messi no la logró mejorar. Una situación compleja para la 'Pulga' que se une a la zozobra que está generando en el entorno culé el hecho de que el '10' aún no haya firmado su renovación.

Hay pacto, sí, pero sin que se selle con la rúbrica del futbolista, Messi sigue como estaba, esto es, con contrato hasta el 30 de junio de 2018. Es implica que, si siguiese sin firmar a comienzos de año, el 1 de enero ya sería libre para firmar por otro equipo.

Pep Segura, responsable deportivo del Barça, ha añadido confusión al asunto. Ayer, ante las cámaras de TV3 después del partido, el directivo no quiso especificar si había firmado o no. "Formalmente, las cosas están claras pero este tema lo lleva el presidente. Messi es un ganador y que hay que darle la ayuda pertinente y él y el resto del equipo volverá a sentirse orgulloso de pertenecer al primer equipo", comentó.

Lo tibio de su mensaje genera dudas, más después del huracán Neymar. La salida del brasileño podría haber despertado dudas en un Messi que ha visto como uno de sus mejores aliados en el vestuario, uno de sus mejores amigos como reconoció en el texto de despedida del brasileño, se ha marcado sin que la directiva haya podido hacer apenas nada para retenerlo, ni para solventar su marcha con fichajes ganadores.

Cierto es que hay negociaciones abiertas para atar a Dembélé y Coutinho, pero mientras ambos no lleguen, el Barça ha perdido potencial como ha demostrado ante el Madrid. Eso afecta a un Messi acostumbrado a ganar que, seguramente, no querrá verse en un conjunto sin aspiraciones a todo. No sería descartable que se lo estuviera pensando, aunque su forma de actuar no ha sido nunca como la de Neymar.

En todo caso, y mientras no haya firma, el contrato es el que es. Esto es: Messi cuesta 300 millones de euros (ahora parecen asequibles visto lo visto con Neymar) y termina su vínculo con los culés en menos de un año. Si los peores temores blaugrana se confirmasen y se negase finalmente a oficializar lo pactado, el futbolista estaría en disposición de marcharse el 30 de junio libre, sin que el Barça recibiese ni un céntimo por su despedida.