El Dortmund desmiente a Segura y añade que Dembélé no está "ni un milímetro" más cerca del Barça

17/08/2017 - 13:17

El director general del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha desmentido este jueves al manager general deportivo del FC Barcelona, Pep Segura, y ha negado que su jugador Ousmane Dembélé esté cerca de fichar por el club blaugrana sino todo lo contrario, pues ha añadido que los catalanes no se han acercado "ni un milímetro" a poder fichar al galo en los últimos días.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

"El Barcelona tiene el deseo de realizar el traspaso de Dembélé, pero sin embargo no se ha acercado ni un milímetro en los últimos días", señaló Watzke en declaraciones al medio alemán 'Kicker' recogidas por Europa Press.

Watzke cree que las palabras de Pep Segura nada más terminar el partido del miércoles en el Santiago Bernabéu, en el que el Barça volvió a caer a manos del Real Madrid (2-0) para dejar escapar la Supercopa de España, sólo se entienden como una cortina de humo para no centrarse en el resultado del choque.

"Lo que dice Segura no se puede explicar. Y si se pudiera explicar, sería por el hecho que el Real Madrid ha mareado a su equipo en la Supercopa", arremetió el directivo del Dortmund, quien aseguró que la última oferta del Barça recibida, de 85 millones de euros fijos más 20 en variables, dista mucho de lo deseado para dejar marchar al delantero.

Y es que el manager deportivo blaugrana confirmó que los futbolistas Philippe Coutinho, del Liverpool, y el propio Ousmane Dembélé "están cerca" de llegar a la capital catalana para convertirse en nuevos jugadores del FC Barcelona.

Además, Pep Segura quiso dejar claro que pese a que la llegada de ambos jugadores está cerca de producirse, no se les puede catalogar de fichados. "No se puede decir nada hasta que no esté cerrado", añadió.

A los fichajes de Nélson Semedo, quien ya ha debutado como culé y Paulinho que será presentado este jueves, la secretaría técnica de Camp Barça está trabajando en incorporar a dos futbolistas de talento y así hacer olvidar la marcha de Neymar al Paris Saint-Germain.